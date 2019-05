Accident rutier grav lângă Prislop: două femei venite în pelerinaj la mormântul lui Arsenie Boca au fost rănite

Două femei au fost rănite grav într-un accident rutier petrecut sâmbătă, pe Drumul Judeţean 687 A, spre Mănăstirea Prislop.

Cele două victime se aflau în maşina condusă de un bărbat in vârstă de 45 de ani, din judeţul Caraş Severin. Acesta circula spre Mănăstirea Prislop însă nu a adaptat viteza de deplasare, a pierdut controlul direcţiei de mers şi a intrat in coliziune cu un parapet de protecţie a unui podet situat pe partea dreaptă a sensului său de mers.

„În urma accidentului, a rezultat rănirea gravă a unei femei in vârstă de 85 de ani şi rănirea unei femei in vârstă de 44 de ani, ambele pasagere în autoturism. Victimele au fost transportate la spital in vederea acordării de îngrijiri medicale”, a informat Carla Strujan, reprezentanta Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara. Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

