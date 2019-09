Accident rutier grav pe Drumul Naţional 66, produs de un şofer băut. Doi oameni au fost răniţi

Un accident rutier grav s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 20, pe Drumul Naţional 66, în zona localităţii Crivadia. Un şofer în vârstă de 43 de ani, care conducea autoturismul pe sensul de mers Haţeg - Petroşani, într-o curbă la stânga, nu a adaptat viteza de deplasare şi a pierdut controlul maşinii, intrând in coliziune cu un parapet din beton care delimitează la exterior sensul de mers.

„În urma accidentului, a rezultat rănirea conducătorului auto si a unui pasager in vârstă de 49 de ani. Şoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultând o alcoolemie de 0,78 mg/l expirat in aerul pur. Victimele au fost transportate la spital in vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă si conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului şi a altor substanţe”, a informat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

