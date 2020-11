A murit mecanicul CFR internat de patru săptămâni la ATI, cu COVID 19. Mesajul tulburător al fiicei sale

Din 18 octombrie, Petru Smîntînă (51 de ani) un mecanic angajat la Depoul CFR din Simeria, a fost internat în spital, după ce s-a simţit rău. A fost diagnosticat cu Covid 19 şi îngrijit iniţial la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva. Starea sa de sănătate s-a deteriorat, boala i-a afectat plămânii, iar mecanicul a fost transferat la un spital din Lugoj, unde a fost intubat şi ventilat mecanic.



Colegii hunedoreanului s-au mobilizat pentru a-i veni în ajutor. Au făcut un apel public la persoanele care pot dona plasmă sanguină.



„Am făcut acest apel pentru că s-a demonstrat că e un tratament care poate vindeca persoanele care se află în stare gravă. Colegii care au îndeplinit condiţiile au mers şi au donat plasmă. Va fi şi pentru alţi bolnavi. Petre lucrează din anii '90 la depoul de la Simeria. Am păstrat legătura cu familia lui, care se află în izolare. Un coleg de la Lugoj a mers la spital să-i ducă lucruri de care are nevoie, scutece, şerveţele umede”, relata Barbu Bibel Bărbulescu, lider de sindicat la Depoul Simeria. Duminică, acesta a anunţat decesul fostului său coleg. „Drum lin spre ceruri, Petre! Colectivul depoului simeria este alături de familia fostului nostru coleg, mecanic formator Smîntînă Petru, în vârstă de 51 ani, decedat azi, 15 noiembrie, cu toate eforturile supraomeneşti făcute de familie şi de medicii Spitalului municipal Lugoj. Înmormântarea va avea loc în 16 noiembrie în Cimitirul Eminescu din Deva, în jurul orelor 12 – 16, datorită normelor sanitare impuse, în funcţie de sosirea de la Lugoj”, a informat liderul de sindicat.



Petru Smîntînă era căsătorit şi avea două fiice. Beatrice, una dintre fiicele sale, a anunţat decesul tatălui, după patru săptămâni în care acesta s-a aflat în stare gravă. Înainte cu câteva ore de tragedie, tânăra a publicat un mesaj pe Facebook, în care făcea cerea ajutorul. „Apelez din nou la voi, la solidaritatea voastră, pentru a va implora sa va rugaţi in fiecare seara la ora 22:00 pentru că împreună suntem mai puternici în rugăciune. Tati, încă nu renunţăm la tine. Oricât de gravă ar fi starea ta, noi încă sperăm la o minune. Numai Dumnezeu este Medicul Suprem care se va ocupa de tine. Starea lui s-a înrăutăţit din nou. Acum este mai critic decât la început. Plămânii încep sa ii cedeze, iar rinichii la fel. Îl punem pe tati în mâna lui Dumnezeu, pentru ca doar El îl mai poate salva acum. Simt şi cred că tati o să fie o minune pentru mulţi dacă ne rugăm împreună”, scria tânăra.

