A murit Ioan Băşcuţi, românul care s-a jurat să poarte toată viaţa numai straie tradiţionale româneşti

Vestea morţii unuia dintre cele mai pitoreşti personaje din Hunedoara, Ioan Băşcuţi, a fost anunţată de apropiaţii săi.



Născut în 1938, chiar în Castelul Corvinilor, fostul electrician şi muncitor în combinatul siderurgic a hotărât în urmă cu peste un deceniu să poarte pentru tot restul vieţii doar straie populare româneşti: opinici, iţari de lână, cămăşi şi cojoace croite la războaiele de ţesut ale bunicilor, căciuli de oaie, traiste, laibăre şi o mulţime de alte accesorii realizate manual în satele Hunedoarei.

Hunedoreanul era nelipsit de la evenimentele publice care aveau loc în Hunedoara şi atrăgea o mulţime de priviri prin portul său arhaic şi prin numeroasele cocarde şi steguleţe tricolore cu care îşi împodobea hainele. Putea fi văzut adesea la Castelul Corvinilor, locul naşterii sale, iar turiştii îi cereau adesea să se fotografieze împreună cu el.





Ioan Băşcuţi relata că a decis să poarte doar straie tradiţionale româneşti, în urma unor vizite la mănăstiri.

„De 12 ani pe la toate mănăstirile din ţară am fost! Sunt operat la inimă: tăiat în două pe cord deschis, iar a doua oară mi-au pus simulator. Nu am cuvinte să-i mulţumesc lui Dumnezău. De atunci am luat calea Domnului. Şi când am mers eu la mănăstiri şi-am văzut oameni care-şi poară portul, am luat decizia să fac şi eu la fel. Uite, căciula asta e de la românii din Grecia, iar cămaşa e de 150 de ani. Iţarii din lână groasă i-am făcut acum doi ani, la doamnele croitorese de la Cooperativa «Drum Nou», cu lână cumpărată. Laibăru’ l-am luat de la Săpânţa. Am şi traistă şi costume originale de oşeni, de pădureni…”, relata acesta, potrivit zhd.ro.

