Şoferii au fost alungaţi de pe promenada din centrul istoric. Centrul pietonal a fost eliberat după nenumărate reclamaţii

Poliţiştii locali au fost trimişi să facă ordine în centrul istoric al Devei, după ce numeroşi localnici au reclamat că, deşi zona este pietonală, şoferii nu ţin cont de reglementări şi îşi lasă maşinile pe ea. Joi, o mulţime de oameni au participat la Marşul Unirii, care a avut loc pe „pietonala” Devei, însă unii au fost incomodaţi de numeroasele maşini parcate. „Am dispus astăzi eliberarea zonei pietonale, între Piaţa Unirii şi Colegiul Naţional Decebal, de autovehiculele parcate în acest perimetru. Accesul autovehiculelor care realizează aprovizionarea în zonă este permis doar între orele 5:00 - 8:00”, a informat primarul Florin Oancea.

Potrivit regulamentului impus de primărie, riveranii care au curţi pot circula cu condiţia de a parca maşinile în interiorul curţilor şi le este interzis să oprească, să staţioneze sau să parcheze pe carosabil. Riveranii care nu deţin curţi nu au voie să oprească, staţioneze sau să parcheze pe carosabil, ci doar în parcările special amenajate din apropiere. În situaţii de urgenţă, maşinile de pompieri, poliţie, ISU, ambulanţe etc. pot circula, opri, parca sau staţiona, la fel şi utilajele de intervenţie pentru utilităţi (ex: gaz, enel etc) când există lucrări în zonă, defecţiuni, schimbare de contoare de gaz etc. Amenzile pentru cei care nu respectă programul de aprovizionare sunt cuprinse între 500-1000 lei.

Foto: Primăria Deva



Din 2007, administraţia locală din Deva a propus montarea a două bariere electromecanice pe Strada 1 Decembrie 1918, transformată parţial în centru pietonal, ca să delimiteze zona alocată pietonilor şi să interzică accesul maşinilor, cu excepţia celor ale unor instituţii publice care îşi aveau sediul în zonă. De asemenea, a fost stabilit un program de aprovizionare a magazinelor şi localurilor din centrul istoric, în care era permis accesul maşinilor care aduceau mărfuri. Atunci şoferii au fost înştiinţaţi că pot primi amenzi dacă intră cu autoturismele în zona pietonală, iar poliţiştii locali au fost trimişi să suprevegheze zona. Barierele au fost rupte cu timpul şi, treptat, nimeni nu a mai ţinut cont de avertismentele poliţiştilor locali. În prezent, rămăşiţele unei astfel de bariere, de pe promenada din centrul istoric al Devei, stau mărturie planurilor ambiţioase ale municipalităţii.



Foto: Primăria Deva

