Şeful ISU Hunedoara, vindecat de Covid-19. Viorel Demean a fost externat după două săptămâni de îngrijire

Colonelul Viorel Demean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, a fost externat de la Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara, în 3 aprilie, după ce a fost declarat vindecat.

Viorel Demean a fost diagnosticat cu coronavirus în 22 martie, după ce timp de aproape o săptămână fusese în autoizolare, fiind contact al unei persoane infectate.

„Am fost externat după 13 zile de tratament. Nu am avut niciun simptom al bolii, am urmat doar tratamentul pe care mi l-au dat medicii de la Timişoara. După ce două teste consecutive au ieşit negative, am fost externat”, a declarat colonelul Viorel Demean, potrivit ziardehunedoara.ro.

El se va întoarce la comanda ISU Hunedoara, după alte două săptămâni de izolare.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Rezultatele testelor Covid pentru medicii şi asistentele Spitalului Hunedoara sunt încurajatoare

Coronavirus, situaţia la zi în judeţul Hunedoara. Deva a fost nominalizată ca focar de infecţie

Spitalul Judeţean şi-a umplut depozitele cu saci pentru cadavre. Materialele au costat peste 70.000 de lei

Toate cadrele medicale de la ATI Orăştie şi-au depus demisiile: „Suntem trimişi la moarte cu mâinile goale”

Scandal în jurul demiterii şefei Spitalului Judeţean Deva. Prefectul: „Totul s-a făcut la voia întâmplării”

Un oraş din China trimite Hunedoarei zeci de mii de măşti şi perechi de mănuşi chirurgicale