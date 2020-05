Şefii militari ai Spitalului Deva apreciaţi pentru profesionalism. Cum au eliminat haosul din instituţie

Consiliul Judeţean Hunedoara a acordat, miercuri, „Diplome de excelenţă” echipei de specialişti care a asigurat managementul medical şi operaţional al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva în ultima lună.

Este vorba despre locotenent-colonel medic Vlase Constantin Marinel – manager, maior medic Ţambrea Bogdan Ion – director medical, locotenent-colonel Ciopei Ioan-Cătălin – director administrativ şi locotenent-colonel Vartolomei-Malenovschi Mihaiel-Sorin – ofiţer de stat major.



„Pe parcursul exercitării managementului militar la SJU Deva, s-a dat dovadă de acurateţe, precizie şi performanţă privind actul medical manageriat cu o înaltă competenţă profesională şi ştiinţifică, ajungându-se în scurt timp la normalizarea şi crearea unor circuite funcţionale pentru a face o separare fizică a spaţiilor de cazare pentru pacienţii infectaţi cu COVID-19 şi a asigura, în acelaşi timp, spaţii administrative de lucru pentru personalul medico-sanitar”, a informat Consiliul Judeţean Hunedoara.

„În momentul în care am ajuns aici, am găsit o instituţie sanitară care era dispusă în carantinare. Imediat, am implementat un plan de măsuri în vederea ieşirii din această situaţie de carantină a acestei instituţii. Primul lucru la care am purces a fost crearea unor echipe de lucru, cu personalul medical disponibil, pentru a putea continua desfăşurarea activităţii în această instituţie. Neapărat a fost necesar să efectuăm o dezinfecţie de nivel înalt în toate spaţiile disponibile, pentru a asigura condiţiile de muncă necesare personalului medico-sanitar. Am creat, de asemenea, circuitele funcţionale pentru a face o separare fizică a spaţiilor de cazare pentru pacienţii bolnavi de infecţie COVID-19 şi a asigura, în acelaşi timp, spaţii administrative de lucru pentru personalul medico-sanitar, pentru că nu este recomandat şi nu se poate ca cele două circuite să se întretaie unul cu celălalt”, relata medicul militar Constantin Vlase.