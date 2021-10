Şase ofertanţi au rămas în cursa pentru construcţia autostrăzii cu cele mai lungi tuneluri din România

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat numele celor şase ofertanţi calificaţi în etapa următoare a licitaţiei pentru construcţia restului de circa nouă kilometri, între Holdea (judeţul Hunedoara) şi Margina (judeţul Timiş) rămas nerealizat din cei 100 de kilometri ai Autostrăzii Lugoj - Deva.

CNAIR a finalizat procesul de evaluare a candidaturilor depuse în cadrul procedurii de atribuire Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul major de investiţii Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Secţiunea E şi finalizare Sectiunea D.

În urma aplicării criteriilor de selecţie, conform algoritmului de calcul aferent, s-au calificat, pe primele 6 locuri, următorii ofertanţi: Asocierea Mapa Insaat ve Ticaret A.S. - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S., Asocierea Sc Alsİm Alarko Sanayİ Tesİslerİ Ve Tİcaret A.Ş - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S., Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Strabag Srl, Asocierea Impresa Pizzarotti & C Spa – Pizzarotti Sa - Retter Projectmanagement Srl şi Asocierea Terna Tourist Technical And Maritime Sa - Intracom Constructions Societe Anonyme Technical And Steel Constructions (Intrakat), a informat CNAIR.



„În perioada imediat următoare, Autoritatea contractantă va transmite invitaţia de participare la etapa a II-a a procedurii de atribuire - etapa de depunere a ofertelor candidaţilor antemenţionati. Termenul pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 31 ianuarie 2022”, se arată în comunicatul transmis de CNAIR.

Aşteptat de aproape un deceniu

Tronsonul de 9,13 kilometri de autostradă, care cuprinde 2,13 kilometri de tuneluri, a rămas de aproape un deceniu singurul sector nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva. Sectoarele Autostrăzii Lugoj – Deva, în lungime totală de 100 de kilometri, sunt cuprinse în Autostrada A1 Nădlac – Bucureşti care măsoară 580 de kilometri, fiind cea mai lungă din ţară.

Contractul iniţial de execuţie pentru Secţiunea E a Lotului 2 al A1, cuprinsă între localităţile Margina (judeţul Timiş) şi Holdea (judeţul Hunedoara) a fost semnat în 2013.

În 2017, fosta CNADNR (actuala Companie Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR) a fost nevoită să renunţe la execuţia Secţiunii E din Lotul 2 al autostrăzii, pentru a lansa separat o procedură pentru proiectarea şi execuţia a două ecoducte, în lungime totală de peste doi kilometri.

Aşa-numitele pasaje pentru urşi au fost solicitate încă din 2010 de organizaţiile de mediu, printr-un memorandum transmis Comisiei Europene. Ele ar urma să faciliteze traversarea autostrăzii printr-un culoar verde, destinat carnivorelor mari din zona Munţilor Apuseni, a Defileului Mureşului şi a Munţilor Poiana Ruscă. Derularea licitaţiilor pentru proiectarea şi execuţia sectorului cu tuneluri, între Holdea şi Margina, a suferit întârzieri. Proiectul a fost scos la licitaţie în iunie 2019, însă până în luna martie 2021, licitaţia a intrat în blocaj, din cauza unor litigii dintre CNAIR şi fostul constructor Salini al Lotului 2, cel care a reclamat rezilierea abuzivă în 2017 a contractului. Cele două părţi au ajuns la un acord, iar licitaţia a putut fi reluată.

Procedura a fost reluată, iar în prezent, după mai mulţi ani de blocaje şi întârzieri, proiectarea şi execuţia lucrărilor sunt în licitaţie publică. Potrivit Companiei Naţionale de Infrastructură Rutieră (CNAIR), au fost depuse nouă oferte din partea unor companii şi a unor asocieri de firme pentru realizarea investiţiei estimată la 1,56 miliarde de lei, finanţată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Şasei dintre ele au fost acceptate în etapa finală a licitaţiei publice.

