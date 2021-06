Tânăr de 20 de ani, reţinut de Poliţie. Şantaja o copilă cu imagini compromiţătoare

Poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bolintin Vale şi Serviciului de Investigaţii Criminale de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu au surprins în flagrant delict un tânăr de 20 de ani, din oraşul Bolintin Vale, în timp ce primea 500 de lei, de la o minoră, din comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, pentru a nu publica pe reţelele de socializare fotografii şi videoclipuri în care aceasta apărea în ipostaze compromiţătoare.

Flagrantul a fost organizat joi, 3 iunie.



Tânărul este bănuit că, în urmă cu aproximativ o jumătate de an, i-ar fi câştigat încrederea şi ar fi determinat-o să-i trimită mai multe fotografii în care aceasta este surprinsă în ipostaze indecente. Intrând în posesia imaginilor, ar fi şantajat-o, spunându-i că le va distribui pe site-uri de socializare dacă nu-i va remite bani, în mod constant.



„Tot la data de 3 iunie a.c., în baza mandatului de percheziţie domiciliară emis de Judecătoria Bolintin Vale şi sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, a fost efectuată o percheziţie la domiciliul bărbatului, de unde au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2 telefoane mobile, 5.900 de lei şi un contract de amanet privind un lănţişor din aur, pe care acesta l-ar fi primit de la minoră”, transmite IPJ Giurgiu.



Tânărul este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de şantaj, fiind dispusă măsura preventivă a reţinerii pe 24 ore. Vineri, 4 iunie, instanţa a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.



Acţiunea a beneficiat de suportul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.

