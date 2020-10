Povestea jandarmeriţei care şi-a lansat primul album muzical: „Mă voi reinventa“

Scena muzicală din România s-a îmbogăţit cu un album lansat de o jandameriţă din Giurgiu. Carmen Lungu (46 ani), plutonier adjutant în cadrul Jandarmeriei Giurgiu, a visat dintotdeauna la muzica uşoară, iar acum şi-a împlinit marea dorinţă.



La mijlocul lunii septembrie, primul său album de muzică uşoară, intitulat „Sunt zile-n care nu te văd“, s-a bucurat de primirea călduroasă a publicului strâns la Casa de Cultură „Ion Vinea” din Giurgiu. Piesele de dragoste sunt compuse - şi muzică, şi text - de Mihai Dor.



„Este albumul în care sufletul meu a făcut popas, spre a face cunoscut şi a transmite, o parte din trăirile sale şi, în care, de la primele acorduri, reuşeşte a te transpune, într-o lume sensibilă, plină de frumos, de dragoste şi speranţă“, spune Carmen Lungu.

Vine dintr-o familie pasionată de muzică

Pasiunea jandarmeriţei pentru muzică durează din copilărie. A crescut într-o casă unde muzica se auzea des. Tată era un ascultător fidel de tangouri, mama era iubitoare de folclor, iar mătuşile cântau atunci când familia se reunea. Totul se petrecea în acompaniamentul bunicului la vioară, bunic ce era contabil.



„Am început timid să cânt prin casă rudelor, apoi la şcoală, descoperind că sunetele pe care le emit sunt minunate. Treptat am simţit că muzica mă defineşte, mă duce într-o lume frumoasă, neatinsă de orice pământean. Iată-mă îndrăgostită de muzică, în cele din urmă dedicându-mă ei şi iubind-o”, mărturiseşte Carmen, care este convinsă că darul muzicii este de la Dumnezeu.

De la Şcoala Populară de Arte, la Jandarmerie

Cultura şi educaţia muzicală le-a obţinut în timpul anilor petrecuţi într-o şcoală de specialitate. Văzându-i talentul muzical, părinţii, la îndemnul unei mătuşi, au decis să o înscrie la Şcoala Populară de Artă din Giurgiu, Secţiunea Muzică Uşoară. Carmen a început, sub coordonarea profesoarei Iuliana Cordie, să facă studii de specialitate şi să-şi definească vocea. Avea, la vremea respectivă, 15 ani.



„M-am dovedit a fi o elevă nu tocmai supusă teoriei muzicale, susţinând, spre amuzamentul profesoarei, că eu voi cânta aşa cum simt că este mai bine, ceea ce s-a dovedit pe parcursul celor 3 ani, în cadrul festivalurilor la care am participat şi a premiilor obţinute”, explică solista.

Eleva rebelă în muzică a ales disciplina Armatei

Cu toate acestea, Carmen Lungu a decis să-şi schimbe radical viaţa. A îmbrăţişat cariera militară, alegând arma Jandarmi, o armă cu tradiţie despre care spune că te disciplinează şi îţi oferă multiple posibilităţi de a te pregăti continuu şi a promova. A fost o decizie pe care nu o regretă şi spune că acel moment nu a reprezentat o despărţire de muzică.



„Nu pot spune nicio secundă că am renunţat, ci doar pentru o vreme, am lăsat-o într-un plan secund. Muzica pentru mine, a fost, este şi va rămâne prima mea dragoste, ea mă defineşte sufleteşte, mă completează, sau cum îmi place mie să spun: este pansamentul sufletului meu”, se confesează Carmen.



Cariera militară s-a completat la ea cu pasiunea pentru muzică. În anii de liceu a participat la numeroase festivaluri, precum Cântarea României (secţiunea de muzică uşoară), iar în cadrul Jandarmeriei a participat la Festivalul Naţional al Artiştilor şi Amatorilor din M.A.I., unde în anul 2018 a obţinut premiul al doilea, iar în 2019 a câştigat trofeul.

Pregăteşte deja al doilea album

În acest an greu pentru toată lumea, Carmen Lungu a avut o bucurie imensă: şi-a lansat la mijlocul lunii septembrie primul său album de muzică uşoară. A lucrat alături de compozitorul Mihai Dor mai bine de un an la el, zi şi noapte. Pentru ea, este un vis devenit realitate după mai bine de douăzeci de ani.



„Ştim că pentru ea este un moment special pe care nu-l va uita niciodată şi ne bucurăm că i-am putut fi alături. Dacă ar fi să o descriem în câteva cuvinte pe colega noastră, am spune despre ea că este foarte muncitoare, serioasă şi modestă”, au declarat colegii jandarmi din Giurgiu, care au fost prezenţi la eveniment.



De altfel, în toată evoluţia sa artistică, Carmen a simţit susţinerea colegilor săi, mai ales atunci când îi reprezenta la diferite competiţii de profil organizate de Ministerul Afacerilor Interne.



Odată deschisă „cutia muzicală“, Carmen Lungu nu se va opri aici. Se gândeşte deja la al doilea album şi ştie că muzica îi va însoţi tot restul vieţii. „Împreună cu echipa mea, compozitorul Mihai Dor şi soţia acestuia, am început lucrul la următorul album muzical, sperăm că vom surprinde într-un mod plăcut iubitorii de muzică. Carmen Lungu se va reinventa”, promite jandarmeriţa din Giurgiu.

