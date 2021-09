Zeci de primari, revoltaţi că n-au primit despăgubirile promise de Guvern în urma inundaţiilor: „Am reparat singuri”

Jumătate dintre unităţile administrativ teritoriale din judeţul Galaţi au fost afectate de inundaţiile din vară. Valoarea totală a pagubelor fiind estimată la suma de 9.575.000 lei.

Deşi Guvernul a promis că va acorda fonduri pentru înlăturarea efectelor (reparaţii la infrastructură mai ales), nu a dat niciun leu primarilor gălăţeni. Recent, Guvernul a alocat 374 de milioane de lei pentru 22 de judeţe afectate de inundaţii, dar judeţul Galaţi nu se regăseşte între ele.

„,Am făcut o adresă către premier să ia act că sunt 32 de UAT-uri din judeţ care au suferit de pe urma inundaţiilor. De ce să sufere 420.266 de oameni din cele 32 de UAT-uri afectate şi să nu primească despăgubiri. Din tot judeţul Galaţi nu a primit nimeni niciun leu ca despăgubiri. Cum de 22 de judeţe au reuşit să ia bani, din care judeţul Cluj s-a ales cu 100 de milioane, iar un singur judeţ nu. Fac un apel către Guvern să aloce şi pentru judeţul Galaţi sume pentru calamităţi”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Primarii au decis să-i scrie premierului Florin Cîţu, deoarece la solicităriile anterioase trimise Ministerului Dezvoltării nu au primit nicio soluţie.

sursa: CJG

„Sunt foarte supără şi mâhnit. Nu am primit niciun ban, ne-am chinuit să reparăm singuri casele, drumurile, podeţele. Am avut cantitatea de 77 litri într-o oră jumătate, toţi versanţii au acumulat apa. Eu am 42 de ani, am trăit în comună, nu am văzut aşa ceva până acum”, spune Marius Ciocan, primarul localităţii Bălăbăneşti.

Situaţia se repetă şi în comuna Slobozia Conachi.

„Avem 16 kilometri drumuri afectate de inundaţii, poduri, şanţuri înfundate. Avem 15 case afectate. Trei zile şi trei nopţi am scos apa din curţile oamenilor cu motopompele. La noi nici nu a venit comisia măcar să spună <<domnule primar ce probleme aveţi? >>Sunt foarte supărat. Dacă nu facem decolmatarea urgentă, o să avem din nou probleme cu inundaţiile. Am refăcut drumurile cu bani de la Primărie, am luat din altă parte”, a declarat Emil Dragomir, primarul comunei Slobozia Conachi.

Pagube în valoare de 2 milioane de euro

Demersurile primarului sunt susţinute de preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea. Acesta va centraliza din nou cererile de despăgubire ale primarilor şi le va trimite premierului Florin Cîţu.

„O zi tristă pentru judeţul Galaţi. Adresele noastre, procesele verbale nu au fost atât de convingătoare pentru Guvernul Românei, ca să aloce sume pentru calamităţi. Am o întrebare pentru Guvernul României: ce vină au 420.000 de oameni din cele 32 de localităţi afectate? Ce vină au gălăţenii? Guvernul nu este pe persoană fizică. Nu este al unui partid, este al românilor. Am trimis din nou o adresă la Prefectură, vom face din nou o centralizare pentru a vedea exact pagubele, astfel să trimitem situaţia premierului. Ce vină au oamenii din Băneasa? Ce vină au oamenii de la Bălăbăneşti, acolo unde primarul i-a scos cu tractorul din ape ca să ajungă la gară. Este un mesaj şi un strigăt de ajutor. Vrem să spunem Guvernului că şi Galaţiul există în România”, a adăugat preşedintele CJ Galaţi.

