Zeci de lucrări corectate aiurea la Galaţi: note cu peste trei puncte mai mari după rezolvarea constataţiilor la Bacalaureat

Luni, 9 iulie, au fost afişate rezultatele de după contestaţii la Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie. Şi după recorectare, potrivit datelor publicate pe edu.ro, doar un singur absolvent de liceu din judeţul Galaţi - Nicoleta Gurău, de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” - a reuşit să obţină media 10,00.

După contestaţii 2.430 dintre cei 3.487 de absolvenţi din judeţul Galaţi care au participat la examene au reuşit să promoveze Bacalaureatul 2018, în creştere cu 76 faţă de rezultatele iniţiale. Inspectoratul şcolar Judeţean Galaţi raportează o rată de promovare de 76,92%, însă trebui ţinut că raportarea este făcută în funcţie de numărul de candidaţi care au participat la toate probele Bacalaureatului.

În realitate însă, dacă ne raportăm la numărul de candidaţi înscrişii la examen (3.487), descoperim că rata de promovarea este mult mai modestă decât cea „cosmetizată” ca urmare a metodologiei aprobate de Minsterul Educaţiei, adică de numai 68,68%.

Iar dacă ne raportăm la numărul de elevi care au urmat cursurile clase a XII-a în judeţul Galaţi (adică 4.450), descoperim că au obţinut o diplomă de Bacalaureat doar 54,6%. Adică doar un pic mai mult de jumătate.

Medii peste 9,00 au fost obţinute de 591 de candidaţi, în vreme ce 1.942 au avut medii de peste 7,00.

Aproape 1300 de contestaţii, 67% întemeiate

La nivelul judeţului Galaţi au fost înregistrate 1.273 de contestaţii, distribuite şi soluţionate pe probe de examen. La proba limba şi literatura română au fost 538 de contestaţii în urma cărora 384 de note au fost mărite, 109 note au fost micşorate şi 45 de note au rămas nemodificate.

La proba obligatorie a profilului au fost 339 de contestaţii. Dintre acestea au fost 240 de contestaţii la disciplina Matematică şi 99 la disciplina Istorie. În urma contestaţiilor depuse 198 de note au fost mărite (87 la matematică şi 11 la istorie), 122 note au fost micşorate (9 la matematică şi 113 la istorie) şi 19 note au rămas nemodificate (3 la matematică şi 16 la Istorie).

La proba la alegere a a profilului şi specializării au fost 396 de contestaţii în urma cărora 273 de note au fost mărite, 103 note au fost micşorate şi 20 de note au rămas nemodificate.

Rezultă, aşadar, că 67% dintre notele contestate erau mai mici decât meritau candidaţii, în vreme ce doar 33% au rămas neschimbate sau au fost micşorate. Surpind eneplăcut faptul că în foarte multe cazuri diferenţele dintre prima şi a doua corectare sunt foarte mari, aproape scandaloase. Vă prezentăm în continuare câteva astfel de exemple.

Corectorii au cam picat BAC-ul

De-a dreptul scandalos este cazul unei eleve de la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” din Tecuci, Nicoleta V., care la recorectarea de la Limba Română a obţinut nota 9,05 după ce iniţial primise doar 5,40. Deocamdată, oficialii educaţiei gălăţene nu au furnizat o explicaţie oficială a acestei situaţii, dar este de aşteptat să o facă în următoarele zile.

La acelaţi colegiu din Tecuci, Edelina Larisa V. a „sărit”, tot la Limba Română, de la nota 4,5 la nota 7,65 (3,15 puncte în total). Eleva suferise o depunctare totală de 3,45 puncte, având în vedere că a mai câştigat, după contestaţii, 0,3 puncte şi la celelalte două discipline.

Şi Alexandra C. (Colegiul Economic Galaţi) a avut o creştere consistentă la Limba Română, de la 4,2 la 6,65, adică de 2,45 puncte. De altfel Limba Română a fost proba cea mai controversată a Bacalaureatului 2018, fiind obţinute neverosimil de multe note mici. A surprins şi diferenţa uriaşă între evaluarea competenţelor lingvistice şi proba scrisă la Limba Română: sunt zeci de candidaţi cu calificativul „utilizator experimentat” care au luat la scris mai puţin nota 4,00, dar şi zeci de elevi cu note peste 8,00 deşi la evaluare primiseră „utilizator nivel mediu”.

Diferenţe mari de notă au fost înregistrate şi în cazul elevilor Ionel L. (Liceul Tehnologic Pechea; a crescut la Matematică de la 4,0 la 6,4, cu 2,4 puncte. În rest are note bune, căci media generală este 8,18), Bianca Cornelia V. (Colegiul Tehnic Dumitru Moţoc; a săltat la Română de la 3,9 la 6,15, deci cu 2,25 puncte), Ana Maria H. (CNCN; la Română de la 7,05 la 9,2, adică 2,15 puncte), Bianca Elena G. (CN Agricultură şi Economie Tecuci; la Română de la 5,05 la 7,15, adică 2,1 puncte), Irina Alexandra D. (CN Calistrat Hogaş Tecuci; la Sociologie de la 7,3 la 9,35 (2,05 puncte) şi mai putem adăuga aproape o sută de exemple cu diferenţe mai mari de un punct.

Există şi candidaţi care au fost nedreptăţiţi de primii corectori la două sau chiar la toate probele. Spre exemplu, Denisa Marina P. de la Liceul Teoretic Emil Racoviţă, a „săltat” la Istorie de la 6,6 la 7,85, la Psihologie de la 6,2 la 7,9., diferenţa totală fiind de 2,95 puncte.

Georgiana Alexandra R. (Liceul de Artă Galaţi) şi-a majorat nota la Română de la 6,8 la 8,2, la Istorie de la 5,4 la 6,3, iar la Logică de la 7,7 la 8,2. În total, 2,9 puncte de care fusese deposedată pe nedrept.

Cosmin George C. (Colegiul Tehnic Radu Negru) a primit 2,75 de puncte în plus la recorectare (1,75 p la Limba Română şi 1 p la Biologie) în vreme ce Alexandra C. (CNMK) fusese defavorizată la toate disciplinele: la Limba Română a ajuns de la 7,3 la 8,0, la Istorie de la 7,75 la 8,65, iar la Psihologie de la 8,3 la 9,4. În total: 2,7 puncte.

Contestaţii cu rezultate catastrofale

Am mai identificat alţi cinci candidaţi aflaţi în situaţia de a fi pe nedrept depunctaţi, prin cumul, cu mai mult de două puncte.

Există şi trei cazuri de candidaţi cărora contestaţiile le-au adus pe cap dezastrul. Ei promovaseră iniţial examenul, însă pentru că au vrut măriri la una sau la două probe s-au pomenit că lucrările loc au fost considerate mai slabe decât la prima notare, aşa că au picat BAC-ul.

Un exemplu notabil este cel al unei candidate de la un liceu particular („Coman” Galaţi), care a reuşit să obţină la Bacalaureat media 8,18 deşi a urmat cursurile cu frecvenţă redusă.