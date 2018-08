VIDEO O româncă de 15 ani care a ajuns campioana Italiei la patinaj artistic pe role. Părinţii: „Am venit aici pentru a-i oferi fiicei noastre un trai mai bun“

O tânără româncă a reuşit să uimească Italia zilele trecute, când a izbutit să obţină medalia de aur la Campionatul Naţional de patinaj artistic pe role (o disciplină sportivă aflată în plin avânt) desfăşurate la Folgaria (Trentino). Daria Alexandra Matei (15 ani) este născută în oraşul Tecuci (judeţul Galaţi) pe 15 ianuarie 2003, însă de la vârsta de un an s-a mutat în Italia, cu părinţii ei.

Luminiţa Matei, mama tinerei campioane, a povestit, pentru portalul rotalianul.com, că succesul Dariei este o încununare a eforturilor familiei de a-i asigura acesteia o educaţie corespunzătoare.

„Suntem o familie de oameni simpli, din Tecuci, judeţul Galaţi. Acum 14 ani de zile am venit în Italia, împreună cu soţul meu, Petru Matei, pentru a oferi fiicei noastre, Daria, un trai mai bun, o cale nouă, diferită de cea pe care am străbătut-o noi. Avem locuri de muncă umile, dar ne putem mândri că am reuşit să transmitem Dariei cele mai importante valori”, a spus Luminiţa Matei.

Familia Matei trăieşte acum în la Loreggia, provincia Padova, iar tânăra sportivă are dublă cetăţenie (română şi italiană). Primăria din Loreggia a ţinut să aprecieze, pe site-ul propriu şi pe pagina oficială de Facebook, faptul că Daria a reuşit să aducă onoare comunităţii cu numai 7.000 de membri aflată la 15 kilometri de Padova şi la 25 de kilometri de Veneţia. De altfel, Daria studiază limbi străine la Liceul Newton Pertini din Camposampiero (Padova).

Daria cu trofeul de campioană a Italiei FOTO Arhiva personală

Interesant este că sportiva a ales să concureze pentru ambele ţări ale cărei cetăţenie o are. „Având dublă cetăţenie, atât cea italiană cât şi pe cea română, am decis să aducem onoare ambelor ţări, atât României, ţara în care ne-am născut, cât şi Italiei, ţara în care suntem oaspeţi. Am ajuns la decizia de a reprezenta Italia şi regiunea Veneto în competiţiile interne, iar în competiţiile internaţionale Daria reprezintă România”, a mărturisit mama Dariei.

„Explozia” unei campioane

Chiar dacă patinajul pe role este un sport relativ tânăr (până acum zece ani era mai mult în zona de hobby), el a evoluat foarte repede în ultima vreme, fiind pe cale să capete dreptul de fi înscris la Olimpiadă. În fapt, este un sport care oferă multe opţiuni practicantului: patinajul de viteză, hockey pe role, patinajul acrobatic în skateparcuri, patinajul urban, slalom, dans pe role şi altele.

După cum a mărturisit familia acesteia, Daria a început să practice acest sport la vârsta de doar trei ani. „A fost încă de mică o fetiţă activă, dorind mereu să descopere lucruri noi. De altfel, sportul era mediul propice integrării şi comunicării cu ceilalţi copii. Totul a început ca o joacă, de la primul antrenament a fost fascinată de această lume magică a patinajului pe role, cum spune ea”, a povestit Luminiţa Matei.

Daria Alexandra Matei împreună cu familia şi antrenorii FOTO Arhiva Familiei

Prima competiţie a micuţei sportive românce a fost la vârsta de şase ani şi de atunci, prin multă muncă, rezultatele au început să apară. Însă ultimii doi ani (2017 şi 2018) au fost cei mai strălucitori.

Anul trecut a ieşit vicecampioană a Italiei la juniori, pentru ca apoi să obţină argintul (pentru România) la „Cupa Germaniei”, desfăşurată la Freiburg. Tot în 2017 a luat locul 1 la Trofeul internaţional Fillipini (Misano Adriatico-Italia) şi a obţinut medalia de bronz la Campionatul European de juniori (Roana-Italia).

Daria Alexandra Matei în concurs FOTO risport.it

În anul 2018 a terminat pe locul 2 la Cupa Germaniei şi şi-a reconfirmat postura de lider la Trofeul Fillipini (Misano Adriatico-Italia). Apoi, s-a clasat a doua la Trofeul internaţional Sedmak -Bressan (Opicina-Italia), însă la această competiţie (pentru senioare) a fost premiată de către preşedintele juriului cu marele Trofeu „Speranza” („La scommessa sul campione di domani”). Totul a culminat cu titlul de campioană a Italiei (la categoria cadeţi, deşi până la 16 ani ar mai putea concura tot la juniori), obţinut pe 30 iulie 2018 la Folgaria.

Vrea titlul european

Următoarea competiţie la care va participa Daria Alexandra Matei este Campionatul European la patinaj pe role, care va avea loc în Portugalia (în insulele Azzore mai exact) între 31 august şi 8 septembrie. Evident, vrea titlul european, dar nu numai atât.

„Visul ei de când era mică este să devină campioană mondială şi să poată împărtăşi din experienţa ei şi celorlalţi copii, de ce nu chiar şi în România. Adoră foarte mult să călătorească, iubeşte animalele şi are un căţel care se numeşte Axel, după numele unui cunoscut salt din patinaj. Dacă ne-am dori să ne întoarcem în România? De ce nu, noi ne iubim ţara, dar nu ştim ce ne rezervă viitorul”, a mai spus mama Dariei.

Mai jos aveţi filmarea programului scurt din competiţia în care Daria Alexandra Matei a devenit campioană a Italia. SURSA VIDEO: Luminiţa Matei/Facebook.