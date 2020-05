VIDEO Momentul emoţionant în care o fetiţă căreia îi plac foarte mult jandarmii este vizitată acasă de oamenii legii

În urmă cu două zile, tatăl unei fetiţe din Galaţi le-a adresat jandarmilor o întrebare: dacă fetiţa lui poate opri un jandarm pe stradă ca să vorbescă cu el.

Fetiţa se numeşte Anamaria Duda, are şase ani şi îşi dorea mult asta pentru că îi plac foarte mult jandarmii şi se bucură de fiecare dată când îi vede pe stradă.

”Din discuţii am aflat că ziua ei se apropia şi am hotărât să ne vedem astăzi, 6 mai, chiar de ziua ei. La ora 11,00 am fost la uşa fetiţei, care a rămas surprinsă când ne-a văzut”, au precizat reprezentaţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.

Momentul a fost filmat, iar din imagini se vede că fetiţa a rămas mută de emoţie, nereuşind să schiţeze niciun gest.





Jandarmii i-au oferit un tort de ziua ei, o plachetă cu însemnele Jandarmeriei şi alte câteva lucruri de suflet care să îi amintească peste ani de această zi.