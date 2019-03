VIDEO Medic agresat de un bărbat într-un spital din Galaţi. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere

Potrivit relatării de pe pagina de Facebook a medicului Costache Botezatu, incidentul s-a petrecut în luna februarie.

”Am cugetat mult dacă să postez înregistrarea agresiunii. Am ajuns la concluzia că, pe lângă acţiunea penală, este necesară şi o conştientizare a unor asemenea situaţii de către toţi colegii - nu numai din relatări verbale, ci şi video. PS - nu mă victimizez, am postat doar pentru ceilalţi colegi, pentru a realiza la ce se pot aştepta. Am înaintat plângerea la Parchet. Aştept procedurile”, scrie medicul în mesajul care însoţeşte imaginile.

Doctorul continuă afirmănd că, ”în Moldova (pe care mulţi o desconsiderăm) pentru aşa ceva respectivul individ ar face 15 ani puşcărie”.

”La noi - între 6 luni şi 3 ani (dacă nu vor fi şase luni cu suspendare). Ca să fie clare anumite aspecte şi să nu apară întrebări: unitatea la care lucrez a chemat imediat paza şi Poliţia, a făcut toate demersurile legale necesare în asemenea situaţii. Eu am depus plângere penală. Vom vedea cum se va rezolva. Postarea a fost doar un strigăt (sper că nu în van) asupra comportamentului multor pacienţi, ajungându-se şi la aceste agresiuni fizice. Nu este teamă, ci revoltă!”, mai scrie medicul.

Clipul video postat are 48 de secunde. În imagini se vede cum medicul era pe hol, iar un bărbat se apropie de el vociferând, evident nervos, şi îl împinge.

Doctorul cade şi se loveşte cu capul de un birou. În zonă apar mai multe asistente, iar apoi şi un medic care încearcă să-l liniştească pe agresor. Mediul nou sosit îi întinde mâna bărbatului nervos, însă acesta ignoră gestul, continuând să vocifereze.

Incidentul s-a produs pe holurile unei clinici private din Galaţi, deocamdată nu se ştie de la ce a pornit discuţia. Medicul agresat este ginecolog.

