Unul dintre cele mai frumoase cinematografe în aer liber din ţară, ruinat după Revoluţie. Filmul degradării

Construită pe locul fostului Teatru Alcatraz, Grădina de Vară din Galaţi a fost deschisă publicului în vara lui 1962 şi avea o capacitate de aproape 2.000 de locuri. Până la finalul anilor 90, locul era plin de iubitori de film sau spectacole în aer liber.

„Îmi amintesc cu nostalgie de acele vremuri. Grădina de Vară era plină de oameni care veneau să asiste la spectacolele noastre. Cred că am urcat de sute de ori pe acea scenă, împreună cu artişti cunoscuţi locali, dar şi naţionali. Totul era nemaipomenit, se auzea bine, era veselie. Oraşul era un freamăt. Mi-a aduc aminte că într-un an la Grădina de Vară a fost invitat special să cânte artistul francez Luis Mariano. A cântat melodia Mexico. După ce a plecat de la Grădina de Vară, a ieşit la balconul hotelului Galaţi, acolo unde era cazat, şi le-a cântat gălăţenilor. Din păcate, Grădina de Vară nu mai funcţionează de ani buni. Am rămas doar cu amintirile frumoase”, spune artistul gălăţean Theodor Munteanu.