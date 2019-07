Unul dintre cei mai importanţi gravori români ai ultimilor 30 de ani expune, la Galaţi, 30 de lucrări nonconformiste

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi vă invită miercuri, 24 iulie, la ora 18.00, la vernisajul expoziţiei de grafică ,„Gestul în desen”, purtând semnătura artistului constănţean Florin Stoiciu.



Născut pe 24 iulie 1965, Florin Stoiciu a absolvit Academia de Arte din Bucureşti, secţia Grafică, în 1992, an în care a şi început să profeseze, mai bine de 20 ani, în această prestigioasă instituţie de învăţământ. În prezent, este profesor universitar doctor la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa .

Florin Stoiciu are la activ numeroase expoziţii personale şi de grup în ţară şi străinătate dar şi mai multe cărţi publicate. Anul acesta, cu prilejul Zilei Mondiale a Artei, i s-a conferit prin decret prezidenţial, Ordinul ,,Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria C - „Artele plastice”.



Are lucrări în colecţii de stat (inclusiv în cea a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi) şi particulare din România, Belgia, Marea Britanie, Japonia, Elveţia, Franţa, Austria.



Expoziţia itinerantă cuprinde 30 de portrete ale unor artişti (desen în cărbune pe pânză), ale căror lucrări au fost prezente pe simezele Muzeului de Artă din Constanţa, publicul gălăţean putând să le vadă pe acestea din urmă doar virtual, în filmul ce va fi prezentat la vernisaj.



Despre această expoziţie, artistul spune: „Are o poveste frumoasă, care pleacă de la un experiment pe care l-am început cu profesorul Mircia Dumitrescu, în urmă cu mai mulţi ani, dar nu-l pusesem în practică. Ce-ar fi să facem noi desenul pe pânză, ca să-i vedem pe critici ce mai spun acum? E pictură sau e desen? Este o polemică pe care o am cu mulţi critici de-ai noştri din ziua de astăzi. Pentru că ei spun NU, pictura este datorată suportului! Atunci eu dacă vin cu cărbune şi desen ca pe orice altă formă pe pânză este desen sau e pictură? Până la urmă, împreună cu Mircia Dumitrescu am concluzionat că definiţia desenului înseamnă a gândi, nu înseamnă să trasezi, nu înseamnă să duci cu un duct o materie pe o suprafaţă. Pentru că tu desenezi cu gândul de fiecare dată. Pentru că altfel nu aveai dictonul latin „Nulla dies sine linea” – „Nici o zi fără o linie”, dar nu adică să tragi linii ca nebunul pe asfalt. Ci e vorba că în capul tău trebuie să funcţioneze mecanismul de concept.”



Vernisajul va avea loc în prezenţa artistului.

