Universitatea pentru elevi, iniţiativa unică în România. Cum sunt educaţi viitorii „pictori pe calculator“

Lectorul universitar Ionuţ Mitrofan, de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, a venit cu o iniţiativă unică la nivel naţional pentru atragerea în sălile de curs ale instituţiei a elevilor din învăţământul preuniversitar.

Sub denumirea generică Universitatea „Junior“, iniţiativa s-a concretizat în patru programe de formare continuă destinate elevilor. Acestea acoperă dorinţa copiilor de dezvoltare a cunoştinţelor în domeniul jocurilor pe calculator şi al informaticii. În primul program, intitulat Artă digitală, cei pasionaţi de jocurile pe calculator vor învăţa să creeze propriile personaje şi jocuri. Modulul II va dezvolta aptitudinile aferente creării de site-uri web, modulul III, Grafica tradiţională în format digital, îi are în vedere pe elevii cu valenţe artistice, iar modulul IV va aborda aspecte privind modelarea şi proiectarea virtuală 3D. Vârsta minimă a cursanţilor este de 8 ani.

„Am început pregătirea copiilor de la nivel de începător cu fiecare program în parte. La modulul de game design facem o simulare de practică asemănătoare cu ce se întâmplă într-o companie de jocuri. Sperăm să creăm un joc nou. Se va lucra pe echipe, unele se vor ocupa de decoruri, altele de personaje. Eu voi preda şi modulul de grafică tradiţională în format digital, am avut un astfel de curs început la Centrul Cultural. La Modulul IV, realizat de doamna Iulia Danilescu, vom ajunge până la design de obiect, adică design publicitar, cursanţii având posibilitatea să printeze obiecte în format 3D. Iar la web design, pe lângă partea de creaţie, profesoara Laura Danilescu va transmite elevilor şi noţiuni de programare. Un program durează aproape un semestru, iar la final participanţii vor primi certificate de absolvire“, explică Ionuţ Mitrofan. Un modul de 50 de ore costă 400 de lei, se întinde pe o perioadă de patru luni, iar cererea este foarte mare.

115 elevi înscrişi la diferite module

115 elevi, de diferite vârste, s-au înscris deja la cursurile Universităţii „Junior“, iar unii dintre ei vor urma mai multe module, în funcţie de pasiunile pe care le au. Costurile sunt practic neglijabile, ţinând cont că, de pildă, la modulul unde micuţii învaţă să creeze site-uri web, în egală măsură îşi dezvoltă şi abilităţile pentru a crea ilustraţii de cărţi, dar şi ilustraţie digitală.

„M-am înscris pentru că vreau să fac multe desene şi caractere pentru idei de jocuri. O să urmez şi modulul de proiectare 3D pentru că vreau să printez şi să văd cum ies textura şi forma personajelor mele“, spune Vlad Teodorescu (10 ani), care va deveni cel mai probabil concept artist, urmând să se ocupe de crearea de personaje pentru jocuri video şi să le anime.

Lucrări realizate de elevii de la Universitatea ”Junior” FOTO Valentin Trufaşu

Un curs de modelare şi proiectare virtuală 3D porneşte în România de la 3.000 de lei, mult peste cei 400 de lei la care oferă Universitatea „Junior“ un astfel de modul, în condiţiile în care tematica şi sistemul de predare sunt aceleaşi. Cursurile sunt astfel structurate încât fiecare elev, indiferent dacă că are 8 sau 17 ani, să înţeleagă foarte uşor ce li se explică. Modulele au fost create pentru a-i ajuta pe cursanţi să-şi urmeze pasiunile, cum ar fi crearea de site-uri sau de jocuri video, ori admiterea la facultatea de arte. Învaţă mai întâi să deseneze şi să aprecieze corect proporţiile personajelor pe care le creează, deprinzând apoi tehnici avansate de lucru în ilustraţie şi grafică.

Conceputul celor trei secunde în publicitate

În plus, copiii care se înscriu la aceste module vor învăţa şi cum să îşi vândă produsele, deci să îşi facă publicitate, indiferent că vorbim de jocuri sau de ilustraţii. „Învaţă, în primul rând, conceptul celor trei secunde care contează. În publicitate, dacă facem un afiş sau orice altceva, contează extrem de mult ca potenţialii cumpărători să fie atraşi cel puţin trei secunde de ce ai creat tu acolo. Deci, în acele trei secunde trebuie să se declanşeze ceva în creierul celor care văd acel produs, altfel nu vindem nimic. Elevii noştri deprind structura de bază la fiecare din aceste module, pe care le ducem apoi la rangul de expert, fără să exagerez cu nimic“, ţine să puncteze Ionuţ Mitrofan.

„Mă pasionează ideea de a desena pe calculator şi de aceea m-am înscris la modulul al doilea. În plus, este legat de universul jocurilor, al filmelor şi benzilor desenate, iar mie îmi plac foarte mult. Este un lucru care m-a fascinat de când eram copil“, declară Matei Cordoneanu (17 ani), elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Dunărea“ din Galaţi. Spune că nu a mai desenat sau pictat niciodată până acum, dar şi-a descoperit această abilitate la Universitatea „Junior“. Acum s-a hotărât să urmeze o carieră în web design şi va parcurge şi modulul care să-i permită să-şi promoveze şi să-şi vândă produsele.

„Desenez de când eram mai mic. Fac schiţe, le colorez şi am vrut să extind asta atât digital, cât şi clasic. Am constatat că m-a ajutat foarte mult ce am învăţat la şcoală, la desen, dar şi în timpul liber când mai fac schiţe. Ştiu cum să conturez formele şi să încadrez culorile. Voi face şi modulul de proiectare şi imprimare 3D pentru că vreau să învăţ şi să creez personajele pe care le desenez acum“, spune un alt cursant, George Cristea (10 ani), care şi-a propus să devină game developer, adică să creeze personaje şi poveşti de jocuri, pe care să le şi vândă.

Pictoriţă şi ilustrator de carte

„M-am înscris la aceste cursuri pentru că vreau să învăţ să desenez pe tableta grafică. Mă voi înscrie apoi şi la modulul de proiectare şi modelare 3D. Vreau să învăţ să proiectez personaje pentru jocuri şi să le animez“, spune şi Denisa Sandu (14 ani), elevă în clasa a VIII-a la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi, la specializarea pictură. Denisa este hotărâtă să devină pictoriţă, iar

cursurile au ajutat-o să contureze mai bine personajele şi să folosească culorile în funcţie de context, în special digital. Profesorul său, Ionuţ Mitrofan, crede că Denisa va face carieră în ilustraţii, în special ilustraţii de carte, ţinând cont de talentul pe care îl are la desen şi pictură.

În viitorul apropiat, coordonatorii Universităţii „Junior“ vor să ridice ştacheta şi mai sus, combinând modulul de modelare şi imprimare 3D cu un curs de mecatronică. Asta le va permite copiilor să creeze roboţi, urmând să le printeze singuri carcasele şi celelalte piese componente. Scopul creării acestei forme de învăţământ în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi este atragerea copiilor către specializările amintite, urmând ca apoi aceştia să fie motivaţi să rămână în Galaţi.