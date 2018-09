Un reputat chirurg din Galaţi trage de urechi sistemul poliţienesc: „Asta-i meseria pentru care eşti plătit!”

Reputatul chirurg Paul Ichim, de la Spitalul Clinic de Urgenţă din Galaţi, a ţinut să informeze opinia publică, printr-o postare făcută pe pagina personală de Facebook, asupra unui incident care arată câtă nepăsare, lipsă de profesionalism şi chiar de complicitate există în sistemul poliţienesc.

Medicul pleacă de la cazul unui pacient ajuns în starea gravă la spital, pentru care medicii au încercat să facă totul pentru a-i alina suferinţa, însă s-au pomenit prinşi într-un vârtej de birocraţie şi de absurd atunci când a venit vorbă să afle identitatea omului respectiv.

„Încerc să nu vorbesc colorat despre modul cum am constatat că ne ajută unele instituţii ale statului pe noi, ăştia, mult huliţii din lume medicală. Trebuie să dau un titlu – Poveste de seara - şi poate că va fi citită de mai mulţii, ajunge la urechile cui trebuie”, îşi începe medicul povestirea.

„Relativ recent, într-o gardă îmi este adus un bărbat (de reţinut că nu dau date personale, nume ,vârstă ,etc) într-o stare de mizerie fiziologică greu de descris, cu leziuni supurative la picioare. Efectiv din unul izvorăşte puroi, cu stare septică, denutrit, deshidratat. În întreg procesul nostru medical se integrează şi unul administrativ: înregistrare pacient, documente etc., precum şi anamneza, ce, cum, de când are problemele constatate. Aşa am aflat că respectivul (declaraţiile pacientului) ar fi fost sechestrat la o stână, cu documentele personale reţinute şi neplătit, inclusiv se pare şi oarecum abuzat fizic”, continuă povestea.

„În faţa declaraţiei omului şi a leziunilor severe constatate, am sesizat, firesc, Poliţia, instituţie abilitată să lămurească veridicitatea informaţiilor. De acolo s-a deplasat o persoană - nu ştiu gradul şi nu se cuvine să dau nume - a luat declaraţia omului nostru. Timpul a trecut, evoluţia este destul de păcătoasă, iar noi trebuie să procesam identitate, asigurare sau nu, cine şi cum decontează cheltuielile destul de mari. Se revine cu o solicitare de lamurire la Poliţie privind identitatea subiectului, trebuie o carte de identitate provizorie. Transmitem datele oferite de pacient privind domiciliul, aşa încât Poliţia Galaţi sesizează Poliţia Locală a comunei. De aici începe nebunia”, mai scrie Paul Ichim.

Iată în continuare dialogul absurd dintre poliţistul din comună şi persoana din secţia Chirurgie responsabilă cu gestionarea acestor date, aşa cum a fost suprins, ca martor indirect, de dr Ichim.

Poliţist: „Sunt de la Politia X. Am înţeles că aveţi o reclamaţie.

Asistentă: Nu domnule, nu avem o reclamaţie. Avem următoarea situaţie în spital şi vrem să lămurim cu documentele pacientului...

Poliţist: Păi notaţi, va dau CNP-ul individului,.

Asistentă: Domnule dragă... apropo, cu cine vorbesc? (Poliţistul se recomandă, în sfârşit). Ştiţi, noi, la spital, nu putem lua în considerare informări telefonice, ne trebuie un document scris şi semnat, ca să fie ataşat la foaia de observaţie.

Poliţist: Păi nu pot să vă dau.

Asistentă: Măcar trimiteţi pe e-mail un document în acest sens, în scopul de a dovedi că am avut o corespondenţă că se ştie pacientul.

Poliţist: Păi, nu avem cont de e-mail...

Asistentă: Răspundeţi atunci Poliţiei Galaţi, ca domnul care a luat declaraţia şi face investigaţia să ne poată trimite ceva să lămurim situaţia pacientului.

Poliţist: Nu ştiu ce anchetă , dar individul este un vai de mama lui luat de milă de către cioban.

Asistentă: Şi dacă nu ştiţi de anchetă, de unde aţi ştiut cu ce cioban să discutaţi?

Stupoare şi confuzie. „Dialogul absurd a continuat o vreme, dar degeaba, având drept consecinţă faptul ca noi avem un om fără identitate dovedită , fără a putea procesa financiar şi medical situaţia lui. Chiar nu ştiu ce aş avea de comentat, în afară de faptul că de înjurat suntem tot noi, că nu facem minuni, că nu am desfiinţat moartea, iar restul cam stau pe hemoroizii lor, fără să comenteze nimeni nimic”, a mai spus medicul.

„Hei!Aude cineva să-l scuture un pic pe cetăţeanul poliţist de acolo, care ne întreba dacş vrem să ne ajute? Nu, frate, nu ne ajuţi pe noi! Ajuţi un amărât chiar dacă nu ar merita, sa zicem. Asta-i meseria pentru care eşti plătit, în slujba cetăţeanului, fie el şi bolnav şi chiar nespălat”, şi-a încheiat pledoaria dr Paul Ichim.