Propunerea controversată a unui pneumolog pentru tranşarea crizei COVID:„Sănătate cu forţa nu se poate”

Pneumologul Sorin Bivolaru s-a arătat, în mai multe rânduri, nemulţumit de măsurile luate în pandemie de autorităţile pentru limitarea răspândirii virusului, fiind şi un critic al lui Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. De data aceasta, medicul vine cu o propunere cel puţin controversată: organizarea unui referendum pe tema pandemiei COVID.

„Până acum, guvernele democratice s-au dovedit incapabile să găsească soluţii eficiente în gestionarea pandemiei. Specialiştii în domeniul sanitar n-au reuşit să se pună de acord privitor la măsurile corecte, iar cetăţenii nu au reuşit să înţeleagă că regulile le respectă în primul rând pentru sănătatea lor şi a celor dragi, nu pentru guvern. Cum ar fi dacă Romania ar fi prima ţară din lume care ar tranşa problema măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS COV2 prin referendum? Cum a fi dacă decizia ar fi a poporului, şi nu a factorilor decideţi? 1. Închidem ţara 1- 3 luni, frânăm pandemia, dar ucidem economia, urmând ca în următorii 3- 5 ani să plătim din greu cu toţii această decizie. 2. Ridicăm toate restricţiile, dar toate. Ne vaccinăm la greu şi ne testăm săptămânal, iar cu adeverinţa săptămânală de testare avem liber la muncă, teatru, restaurant, mare, munte, cinema etc 3. Continuăm că şi până acum, nici pe jos, dar nici călare, nici pe drum, dar nici prin şanţ. Oricare ar fi decizia poporului, ea vine la pachet cu nişte consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung, dar democratic vorbind, cum ne aşternem prin vot aşa dormim. Aşa cum s-au putut alegeri la 10.000 de cazuri pe zi, se poate şi referendum la 6.000 de cazuri pe zi. (...) Dragoste cu forţa nu se poate, la fel cum nici sănătate cu forţa nu se poate”, spune medicul Sorin Bivolaru.

„Pentru succes e nevoie să facem front comun”

Pneumologul vorbeşte şi despre efectele produse de pandemia COVID în relaţiile dintre oameni. „Pandemia de COVID19 ne-a învrăjbit unii împotriva altora, iar vrajba dintre noi a ajuns la nivel de ură. Am ajuns să fugim unii de alţii, părinţii fug de copii, bunicii fug de nepoţi, fraţii fug unul de altul, prietenii de prietenii”.

„Suntem oameni şi e ceva normal să ne fie frică. Pandemia de COVID-19 a dus frica noastră la cote alarmante, activând în noi instinctul de supravieţuire, iar asta e periculos într-o societate care se doreşte democratică. Mai mult, pandemia de COVID-19 ne-a învrăjbit unii împotriva altora, iar vrajba dintre noi a ajuns la nivel de ură. Am ajuns să fugim unii de alţii, părinţii fug de copii, bunicii fug de nepoţi, fraţii fug unul de altul, prietenii de prietenii, etc. Ne-am depărtat de oamenii dragi nouă, tocmai pentru că vedeam în ei un pericol pentru sănătatea noastră. Am devenit nişte singuratici, nişte sălbatici, iar asta nu e bine pentru o societate care se vrea democratică. Nu e bine nici în lupta cu pandemia de COVID-19. Luptele individuale sunt inutile. Pentru succes e nevoie să facem front comun. Unii credem în agresivitatea COVID-19, alţii nu. Unii vrem să ne vaccinăm, alţii nu. Alţii cred în existenţa unor conspiraţii la adresa libertăţilor şi integrităţii noastre corporale, etc.Un lucru e cert, mulţi oameni suferă direct sau indirect de pe urma acestei situaţii. Canibalizarea şi scindarea societăţii în funcţie de ideile pe care le îmbrăţişăm, nu aduce nimic bun, doar amplifică frica şi panica socială”, scrie medicul Bivolaru, pe Facebook.

Val de reacţii pe reţelele de socializare

Postarea medicului gălăţean a devenit virală, fiind comentată şi distribuită de sute de oameni. Unii spun că ideea unui referendum este bună, în timp ce alţii susţin că este nerealistă şi greu de pus în practică.

„Ideea cu referendumul e bună. Ar trebui să mai existe şi alte variante de alegere”; „Pct 2 al "referendumului" creează o situaţie de inegalitate pentru majoritatea cetăţenilor, discriminare. Doar cei care-şi pot plăti testare săptămânală ar avea acces la viatţă sociala şi culturală. Noroc că avocaţii nu se apucă să scrie scheme de tratament!”.

„Ideea referendumului pe o temă medicală/ştiinţifică nu este bună. Dacă ştiinţa s-ar fi bazat pe votul popular si astăzi am fi crezut ca Pământul e plat ş soarele se învârte în jurul lui. Criteriul cantitativ este semnificativ DOAR după ce criteriul CALITATIV este satisfăcut. Da, sunt de acord să se facă un referendum, dar doar printre medici şi oameni de stiinţă, deşi am întâlnit medici care nu ştiu diferenţa dintre ADN si ARN, toţi fiind, bineînţeles, anti-vaccinişti”.

„Dacă eram în Elveţia, referendumul era hotărâtor. Dar noi suntem în ,,Românica", ceea ce, pe înţelesul tuturor înseamnă că: poporul se pronunţă prin referendum, iar guvernanţii noştri, pe româneşte spus, ,,se şterg la fund cu el" . Mai avem 2 referendumuri. Cine ţine cont de ele? ??? Bani aruncaţi pe fereastră. De ce ? Pentru că la noi se aplică doar legile convenabile boierimii”

„Apreciez postările dumneavoastră, dar de data asta cred că greşiţi. Poporul a avut puterea vreo 45 de ani şi după, tot poporul a ales. S-a văzut ce poate. S-a văzut ce putere de decizie are, cât de cerebrali sunt ( cei mulţi). Au ales AUR. Să ceri referendum pe o problemă de sănătate naţională, lăsând să decidă SOSOCII si STEERISTII, de ce să mai avem DSP? Asta doar dacă postarea nu este un pamflet”.