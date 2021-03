Un mare fermier din România, trimis în judecată de DNA pentru subvenţii furate

Potrivit procurorilor, în perioada 2012-2017, în cadrul Măsurii 215–“plăţi pentru bunăstarea animalelor”, administratorul SC Suintest SRL ar fi depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, mai multe documente false (deconturi justificative, avize, formulare de mişcare) în scopul de a obţine în mod injust ajutoare financiare europene acordate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi transport ale suinelor (porci).

O parte din documentele depuse la A.P.I.A. ar fi fost falsificate şi puse la dispoziţie fermierului de către ceilalţi doi inculpaţi.

„Cu titlu de exemplu se arată că o parte din acele documente atestau că porcii erau verificaţi şi corespundeau din punct de vedere al sănătăţii pentru a fi scoşi din fermă, cântăriţi şi transportaţi în vederea abatorizării. În realitate, aceştia erau dirijaţi pe jos de către salariaţii societăţii de la fermă la abator (care se afla amplasat în apropiere), contrar celor menţionate în documentele care atestau transportul acestora cu mijloace de transport. Prin aceste demersuri, ar fi fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 264.459 lei, sumă cu care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză”, precizează DNA. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galaţi cu propunere de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză.

Pe 17 decembrie 2020, procurorii anticorupţie au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu o persoană fizică, la data faptei angajat în cadrul unei ferme ce aparţine SC Suintest SRL, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.



„În prezenţa apărătorului ales, aceasta a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv:-doi ani şi patru luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de doi ani şi patru luni şi interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”, precizează DNA.

