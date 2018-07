Trei ani de închisoare cu suspendare în cazul preotului care a omorât un om cu maşina. S-a urcat beat la volan şi a fugit de la locul accidentului

Judecătoria Galaţi l-a condamnat, pe 4 iulie, pe preotul Dănuţ Hohotă (45 de ani), parohul bisericii din satul Negrea, comuna Schela (judeţul Galaţi), la trei ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Instanţa a dispus şi obligarea preotului la plata de daune materiale şi morale către familia persoanei care şi-a pierdut viaţa în accident. ”Condamnă pe inculpatul Hohotă Dănuţ la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,ucidere din culpă”.(fapta din 12.11.2017) În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 338 alin. 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Hohotă Dănuţ la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ,, părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”. ”.(fapta din 12.11.2017) În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, în referire la art. 336 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Hohotă Dănuţ la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ,, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”. ”.(fapta din 12.11.2017) În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, în referire la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contope?te cele trei pedepse, urmând ca inculpatului Hohotă Dănuţ să i se aplice pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care se va adăuga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 3 ani închisoare), în final inculpatului urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. În temeiul art. 72 Cod penal scade din pedeapsa aplicată perioada reţinerii din data de 12.11.2017, a arestării preventive de la data de 13.11.2017 la data de 15.02.2018 şi a arestului la domiciliu de la data de 16.02.2018 la data de 16.03.2018. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. Dispune obligarea asigurătorului de răspundere civilă Allianz – Ţiriac Asigurări S.A., către părţile civile la plata următoarelor sume : - 7000 lei, cu titlu de daune materiale şi 50.000 lei , cu titlu de daune morale către partea civilă Ifrim Emilia - 10.000 lei , cu titlu de daune morale , către partea civilă Ifrim Gheorghe - 7000 lei , cu titlu de daune morale partea civilă Ioan Mihaela Olguţa - 7000 lei , cu titlu de daune morale partea civilă Arghir Verginica - 7000 lei , cu titlu de daune morale partea civilă Scutaru Speranţa - 7000 lei , cu titlu de daune morale partea civilă Stoean Maricica”, au decis judecătorii. Hotărârea instanţei nu este definitivă, fiind deja atacată cu apel la instanţa superioară atât de către preot, cât şi de către familia victimei.

Victima a fost târâtă sub maşină, dar preotul nu a oprit

Reamintim că, pe 12 noiembrie 2017, preotul Dănuţ Hohotă a omorât un om cu maşina după ce s-a urcat beat la volan. Acesta a fugit de la faţa locului după producerea accidentului rutier care a dus la moartea lui Mircia Ifrim (49 de ani) din Negrea, care mergea pe marginea drumului când a fost izbit în plin de maşina condusă de Dănuţ Hohotă.