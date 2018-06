Transportul public din Galaţi a trecut la programul de vacanţă. Cât de rar vor veni autobuzele şi tramvaiele

Vin vremuri ceva mai complicate pentru gălăţenii care obişnuiesc să meargă cu transportul în comun. Transurb SA anunţă că, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 252 din 26 aprilie 2018, începând cu data de 18 iunie 2018, mijloacele de transport public local de călători vor circula după programul de transport aprobat pentru perioada vacanţelor şcolare, ceea ce presupune o reducere considerabilă a frecvenţei cu care vor în staţii autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele. Vă prezentăm în continuare graficul complet al acestora.

Autobuze şi troleibuze, intervalul luni-vineri

Traseul 9: Cimitir Sf. Lazar – Gara CFR: în intervalul orar 5.00 – 23.00 circulă două autobuze din 30 în 30 min. Prima plecare din Tig. III este la ora 5.00, iar ultima la ora 22.24. Din Gara CFR prima plecare este la ora 5.00, iar utima la ora 23.20

Traseul 10: Cartier D. Cantemir – DAMEN: in intervalele orare: 5.00 – 7.00; 9.00 – 22.30 circula cate 2 autobuze din 48 in 48 min, iar in intervalele orare: 7.00 – 9.00 circula cate 4 autobuze din 24 in 24 minute. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 05.00 si ultima la ora 22.36, iar din Damen prima plecare este la ora ora 05.00 si ultima la ora 22.36.

Traseul 11: Micro 13 – P-ta Centrala: in intervalele orar 5.00 – 07.00; 18.00 – 20.00 circula 6 autobuze din 13 in 13 minute, in intevalul orar 07.00-18.00 circula 8 autobuze din 10 in 10 minute iar in intervalul 20.00-23.00 circula 4 autobuze den 20 in 20 minute. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.06 si ultima plecare la ora 22.39. din P-ta Centrala prima plecare este la ora 05.06 si ultima plecare este la ora 22.39.

Traseul 12: P-ta Centrala – Metro: in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 autobuze din 35 in 35 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula un autobuz la 70 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.17 iar ultima la ora 22.12. Prima plecare din Metro este la ora 5.17 iar ultima la ora 23.15.

Traseul 13: P-ta Centrala – Bazinul Nou (Agrogal) in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. iar in intervalul 18.00 – 22.30 circula un autobuz la 60 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora6.00 iar ultima la ora 20.00. de la bazinul nou prima plecare este la ora 6.30 iar ultima la ora 20.30.

Traseul 14: Micro 40 – Drum Centura – Micro 19: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 6.30 iar ultima este la ora 19.30. Din Micro 19 prima plecare este la ora 7.00 iar ultima la ora 20.00.

Traseul 15: P-ta Centrala –Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 50 in 50 min; Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.20 iar ultima este la ora 21.10. Din Gara CFR prima plecare este la ora 5.45 iar ultima la ora 21.35.

Traseul 16: P-ta Centrala – Reg. 11 Siret -Trecere Bac: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 6.20 iar ultima este la ora 19.45. De la trecere Bac prima plecare este la ora 6.50 iar ultima plecare la ora 20.15.

Traseul 17: Cartier D. Cantemir – Metro: in intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09-22.30 circula 2 autobuze din 50 in 50 min iar in intervalul orar 07.00-09.00 circula 4 autobuze din 25 in 25 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.22 iar ultima la ora 22.02. Din Metro prima plecare este la ora 5.22 iar ultima la ora 22.02.

Traseul 18: Micro 13 – Bariera Traian: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00 – 22.30 circula cate 4 autobuze din 24in 24min.; in intervalele orare 7.00 – 18.00 circula 6 autobuze din 16 in 16 min.Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.05 iar ultima la ora 22.17 Prima plecare din Bariera Traian este la ora 5.05 iar ultima la ora 22.17.

Traseul 19: Complex Siretul – Reg. 11 Siret - Gradina Publica: in intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-22.30 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 15 in 15 min. Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.15 iar ultima la ora 22.15 Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.15 iar ultima la ora 22.15.

Traseul 20: Complex Siretul – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.05 iar ultima la ora 22.35 Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.05 iar ultima la ora 23.20.

Traseul 22: Micro 40 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: In intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-22.30 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 20 in 20 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.20. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.20.

Traseul 23: Carrefour – Bd. G. Cosbuc – Auchan: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38 Prima plecare de la Auchan este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38.

Traseul 24: Carrefour – Micro 39 – str. N. Leonard – Damen : in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 4 autobuze din 24 in 24 min. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.24 Prima plecare de la Damen este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.24.

Traseul 25: Carrefour – Cartier Filesti: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare de la Carrefour este la ora 6.00 iar ultima la ora 21.00. Prima plecare de la Filesti este la ora 5.30 iar ultima la ora 20.30.

Traseul 26: Micro 13 – Gara CFR: In intervalele orare 5.00 – 7.00 si 9.00-23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 15 in 15 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 23.20.

Traseul 27: Cartier D. Cantemir – Str. Stadionului – Parc CFR: in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 4 autobuze din 24 in 24 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 2 autobuze din 48 in48 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.12. Prima plecare de la Parc CFR este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.12.

Traseul 28: Micro 19 – str. Oltului – Bariera Traian: in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 8 autobuze din 13 in 13 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 6 autobuze din 17 in 17 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Bariera Traian este la ora 5.00, iar ultima plecare la ora 22.33.

Traseul 29: Micro 19 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: In intervalele orare 5.00 – 7.00 si 9.00-23.00 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 autobuze din 20 in 20 min. Prima plecare din Micro 19este la ora 4.56 iar ultima la ora 22.16. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 4.56 iar ultima la ora 23.20.

Traseul 31: Micro 19 – Gara Barbosi: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 30 in 30 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din barbosi este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.45.

Traseul 34: Micro 13 – INTFOR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din Intfor este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30.

Traseul 35: P-ta Centrala – Metro: in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min iar in intervalul 18.00 - 22.30 circula un autobuz la 60 min.Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.15. Prima plecare din Metro este la ora 5.15 iar ultima la ora 23.15.

Traseul 36: Comat – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 32 in 32 min. Prima plecare din Comat este la ora 5.16 iar ultima la ora 22.20. Prima plecare din Gara CFR este la ora 5.16 iar ultima la ora 23.20.

Traseul 102: Micro 19 – Gradina Publica: in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 8 troleibuze din 10 in 10 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 6 troleibuze din 13 in 13 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33

Traseul 104: Tiglina III – Gradina Publica: in intervalele orare 5.00 – 07.00 si 09.00-22.30 circula 2 troleibuze din 36 in 36 min. iar in intervalul 7.00-9.00 circula 4 troleibuze din 18 in 18 min. Prima plecare din Tiglina III este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06.

Traseul 105: Micro 19 – Gradina Publica: in intervalele orar 5.00 – 07.00 circula 6 autobuze din 13 in 13 minute, in intevalul orar 07.00-18.00 circula 8 autobuze din 10 in 10 minute iar in intervalul 20.00-22.30 circula 4 autobuze den 20 in 20 minute. Prima plecare din Micro 19 este la ora 05.03 si ultima plecare la ora 22.23. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.03 si ultima plecare este la ora 22.23.

Autobuze şi troleibuze, în weekend şi de sărbătorile legale

Traseul 9: Cimitir Sf. Lazar – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min.Prima plecare din Tig. III este la ora 05.00 si ultima la ora22.24 iar di Gara CFR prima plecare este la ora 05.00 si ultima la ora 23.20

Traseul 10: Cartier D. Cantemir – INTFOR – Damen: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 05.00 si ultima la ora 22.36 iar din Damen prima plecare este la ora ora 05.00 si ultima la ora 22.36

Traseul 11: Micro 13 – P-ta Centrala. : in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-22.30 circula 4 autobuze din 20 in 20 min.iar in intervalul 7.00-18.00 circula 6 autobuze din 13 min in 13 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.06. Prima plecare de la P-ta Centrala este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.06

Traseul 12: P-ta Centrala – Metro: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si18.00-22.30 circula 1 autobuz din 70 in 70 min iar in intervalul 7.00-18.00 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.17 iar ultima la ora 22.12. Prima plecare din Metro este la ora 5.17 iar ultima la ora 23.15.

Traseul 13: P-ta Centrala – Agrogal-Bazinul Nou: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si18.00-20.30 circula 1 autobuz din 60 in 60 min iar in intervalul 7.00-18.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 7.00 iar ultima la ora 20.00. de la Bazinul Nou prima plecare este la ora 7.30 iar ultima la ora 20.30.

Traseul 14: Micro 40 – Drum Centura – Micro 19: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 6.30 iar ultima este la ora 19.30. Din Micro 19 prima plecare este la ora 7.00 iar ultima la ora 20.00.

Traseul 15: P-ta Centrala – INTFOR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 50 in 50 min; Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.20 iar ultima este la ora 21.10. Din Gara CFR prima plecare este la ora 5.45 iar ultima la ora 21.35.

Traseul 16: P-ta Centrala – Reg. 11 Siret -Trecere Bac: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 6.20 iar ultima este la ora 19.45. De la trecere Bac prima plecare este la ora 6.50 iar ultima plecare la ora 20.15.

Traseul 17: Cartier D. Cantemir – Metro: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 50 in 50 min; . Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.22 iar ultima la ora 22.02. Din Metro prima plecare este la ora 05.22 iar ultima la ora 22.02.

Traseul 18: Micro 13 – Bariera Traian in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula 4 autobuze din 24 in 24 min iar in intervalul 20.00-22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.03 iar ultima la ora 21.51 Prima plecare din Bariera Traian este la ora 05.03 iar ultima la ora 21.51.

Traseul 19: Complex Siretul – Reg. 11 Siret - Gradina Publica: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. . Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.15 iar ultima la ora 22.15 Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.15 iar ultima la ora 22.15

Traseul 20: Complex Siretul – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din Complex Siretul este la ora 05.05 iar ultima la ora 22.35 Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.05 iar ultima la ora 23.20

Traseul 22: Micro 40 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: :în intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. Prima plecare din Micro 40 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.20 Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 23.20

Traseul 23: Carrefour – Bd. G. Cosbuc – Auchan: in intervalele orare: 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 40 in 40 minut iar in intervalul 13.00 – 18.00 circula 4 autobuze din 20 in 20 minute. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38 Prima plecare de la Auchan este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.38.

Traseul 24: Carrefour – Micro 39 – str. N. Leonard – Damen: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din Carrefour este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.00. Prima plecare de la Damen este la ora 05.12 iar ultima la ora 22.00.

Traseul 25: Carrefour – Cartier Filesti: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula un singur autobuz din 60 in 60 min.Prima plecare de la Carrefour este la ora 6.00 iar ultima la ora 21.00. Prima plecare de la Filesti este la ora 5.30 iar ultima la ora 20.30

Traseul 26: Micro 13 – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 30 in 30 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 05.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 05.00 iar ultima la ora 23.20.

Traseul 27: Cartier D. Cantemir – Str. Stadionului – Parc CFR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 48 in 48 min. Prima plecare din D. Cantemir este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.02. Prima plecare de la Parc CFR este la ora 5.14 iar ultima plecare la ora 22.02.

Traseul 28: Micro 19 – str. Oltului – Bariera Traian : in intervalul orar: 5.00 –18.00 circula 8 autobuze din 13 in 13 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula 6 autobuze din 17 in 17 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Bariera Traian este la ora 5.00iar ultima plecare la ora 22.33

Traseul 29: Micro 19 – Reg. 11 Siret – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 40 in 40 min. . Prima plecare din Micro 19este la ora 4.56 iar ultima la ora 22.16. Prima plecare de la Gara CFR este la ora 4.56 iar ultima la ora 23.20.

Traseul 31: Micro 19 – Gara Barbosi: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 1 autobuz din 30 in 30 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din barbosi este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.45.

Traseul 34: Micro 13 – INTFOR: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din Micro 13 este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30. Prima plecare din Intfor este la ora 5.00 iar ultima la ora 22.30.

Traseul 35: P-ta Centrala – Metro: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si18.00-22.30 circula 1 autobuz din 60 in 60 min iar in intervalul 7.00-18.00 circula 2 autobuze din 35 in 35 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.15 iar ultima la ora 22.15. Prima plecare din Metro este la ora 5.15 iar ultima la ora 23.15.

Traseul 36: Comat – Gara CFR: in intervalul orar 5.00 – 23.00 circula 2 autobuze din 32 in 32 min. Prima plecare din Comat este la ora 5.16 iar ultima la ora 22.20. Prima plecare din Gara CFR este la ora 5.16 iar ultima la ora 23.20.

Traseul 102: Micro 19 – Gradina publica: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-22.30 circula 6 troleibuze din 13 in 13 min.iar in intervalul 7.00-18.00 circula 8 troleibuze din 10 min in 10 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.06 iar ultima plecare la ora 22.33. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.33

Traseul 104: Tiglina III – Gradina Publica: in intervalul orar 5.00 – 22.30 circula 2 troleibuze din 36 in 36 min. Prima plecare din Tiglina III este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 05.18 iar ultima la ora 22.06.

Traseul 105: Micro 19 – Gradina Publica: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-22.30 circula 4 autobuze din 20 in 20 min.iar in intervalul 7.00-18.00 circula 6 autobuze din 13 min in 13 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.03 iar ultima plecare la ora 22.30. Prima plecare de la Gradina Publica este la ora 5.03 iar ultima plecare la ora 22.30.

Tramvaie, intervalul luni-vineri

Linia 7 – Micro 19 – P-ta Centrala: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-22.30 circula 2 tramvaie din 37 in 37 min.; in intervalul orar 7.00 – 18.00 circula 4 tramvaie din 19 in 19min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.17 iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la P-ta Centrala este la ora 5.19 iar ultima plecare la ora 22.28

Linia 39: Micro 19 – Cimitir Israelit: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-20.00 circula 6 tramvaie din 12 in 12 min.; in intervalele orare 7.00 – 9.00 si 13.00 – 18.00 circula 9 tramvaie din 9 in9 min.; in intervalul orar 9.00 – 13.00 circula cate 8 tramvaie din 9 in 9 min; in intervalul orar 18.00 -20.00 circula 6 tramvaie din 12 in 12 min. si in intervalul orar 20.00-22.30 circula 4 tramvaie din 19 in 19 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00 iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la IPL este la ora 4.59 iar ultima plecare la ora 22.26.

Linia 39 - Comat – Poarta Est: in intervalul 7.00 – 18.00 circula un tramvai la 60 min.

Linia 44 - Comat – P-ta Centrala: in intervalul orar 5.00 – 20.00 circula 2 tramvaie din 31 in 31 min, iar in intervalul 20.00-22.30 circula un tramvai la 62 min. la 70 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 5.25, iar ultima la ora 22.27. Prima plecare din Comat este la ora 5.25, iar ultima la ora 21.56.

Tramvaie, în weekend şi de sărbătorile legale

Linia 7 – Micro 19 – P-ta Centrala: in intervalele orare 5.00 – 7.00 si 18.00-20.30 circula 2 tramvaie din 37 in 37 min.; in intervalul orar 7.00 – 18.00 circula 4 tramvaie din 19 in 19min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.17 iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la P-ta Centrala este la ora 5.19, iar ultima plecare la ora 22.

Linia 39 - Micro 19 – Cimitir Israelit: in intervalulele orare 5.00 – 7.00 si 20.30 – 22.30 circula cate 4 tramvaie din 18 in 18 min.; in intervalul orar 7.00 – 20.30 circula 6 tramvaie din 12 in 12 min. Prima plecare din Micro 19 este la ora 5.00, iar ultima plecare la ora 22.27 Prima plecare de la IPL este la ora 4.59 iar ultima plecare la ora 22.26.

Linia 44 - Comat – P-ta Centrala: in intervalul orar 5.00 – 18.00 circula 2 tramvaie din 31 in 31 min iar in intervalul 18.00-22.30 circula un tramvai la 62 min. la 70 min. Prima plecare din P-ta Centrala este la ora 6.58, iar ultima la ora 22.27. Prima plecare din Comat este la ora 6.58, iar ultima la ora 21.56.