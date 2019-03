Tânărul care a agresat un medic într-un spital din Galaţi, cercetat pentru loviri şi alte violenţe

UPDATE:

Tânărul de 23 de ani care l-a agresat pe medicul ginecolog Costache Botezatu este cunoscut în Galaţi ca făcând parte din lumea interlopă.

Potrivit unor surse din zona anchetei penale în cauză, Cristi Spaidăr este suspectat că se ocupă cu proxenetismul şi că ar asigura „materie primă” pentru piaţa sexului din Elveţia şi Austria.

El are doar 23 de an dar duce o viaţă foarte luxoasă deşi, oficial, are venituri declarate foarte modeste.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Galaţi, comisar-şef Gabriela Costin, incidentul s-a produs pe 20 februarie. În jurul orei 9.40, un apel la 112 anunţa că un tânăr a provocat un scandal pe holul unei clinici private.



”Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat un tânăr de 23 de ani care provocase scandal pe holurile unităţii. Acesta a fost sancţionat contravenţional. Ulterior, a fost depusă o plângere că bărbatul ar fi agresat un medic, iar poliţiştii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Gabriela Costin.



Amenda a fost de 1.500 de lei şi a fost aplicată pentru pentru tulburarea ordinii si liniştii publice.



Scandalul a pornit după ce tânărul şi concubina lui i-ar fi cerut medicului o consultaţie, deşi nu aveau programare. Medicul a acceptat şi i-a permis tânărului să participe la consultaţie. În timpul controlului, bărbatul ar fi început să areseseze numeroase întrebări şi să deranjeze medicul care i-a cerut să iasă din cabinet.



Bărbatul ar fi refuzat, motiv pentru care doctorul ar fi ieşit din cabinet pentru a-i cere asistentei de la recepţie să cheme Poliţia. Ulterior, tânărul a ieşit şi l-a agresat pe ginecolog.



Un medic din Galaţi a postat pe Facebook imagini în care se vede cum un bărbat îl împinge în timp ce vociferează, evident extrem de nervos. Medicul cade şi se loveşte cu capul de un birou.



”Postarea este un strigăt despre comportamentul multor pacienţi, ajungându-se şi la aceste agresiuni fizice. Nu este teamă, ci revoltă”, scrie doctorul, anunţând că a depus plângere.

