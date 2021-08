Tabără despre meşteşuguri pe cale de dispariţie. Copiii învaţă despre olărit şi ţesutul la război

„O săptămână minunată am petrecut cu cei 70 de copii care au ales să cunoască meşteşuguri tradiţionale şi să petreacă zile pline de veselie în atmosfera specială a Muzeului Satului din Pădurea Gârboavele. Am olărit, am cusut, am pictat, am ţesut, am dansat, ne-am creat amintiri frumoase şi prieteni noi”, a transmis organizatorul taberei de creaţie, Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi.

Mai mult, sub îndrumarea unui coregraf, au învăţat şi câţiva paşi de dans popular.

Nu este singura activitate de vacanţă pentru copii, pregătită de instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean.

„De săptămâna viitoare, Biblioteca V.A. Urechia, cu sprijinul Consiliului Judeţean Galaţi, în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii şi cu cinci biblioteci comunale gălăţene, organizează timp de cinci săptămâni o şcoală de vară pentru copiii şi tinerii proveniţi din medii defavorizate din cinci localităţi ale judeţului nostru: Drăgăneşti, Măstăcani, Scânteieşti, Valea Mărului şi Vânători”, a anunţat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Copiii vor fi iniţiaţi în tainele teatrului, vor descoperi lumea minunată a literaturii şi vor participa la ateliere de comunicare nonverbală şi creativitate.

