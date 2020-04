Studentul român pe care l-a căutat Google. A creat o carte de vizită online şi va avea propria afacere în IT

Paul Ştefan Colţa (18 ani) este student în primul an la Facultatea de Matematică şi Informatică din Cluj, la specializarea Informatică-Engleză. Tânărul este câştigătorul unui internship de trei luni, susţinut de Google, fiind selectat din câteva mii de participanţi. S-a pregătit timp de un an pentru acest interviu, la care a aplicat în octombrie 2019, pentru ca o lună mai târziu să fie anunţat că urmează să susţină interviul.

„Interviul a constat în două probe, pe care le-am susţinut online, timp de 90 de minute. Mi s-au dat probleme de programare, pe care am reuşit să le rezolv bine şi am câştigat internship-ul“, povesteşte Paul cum şi-a împlinit visul de a ajunge la una dintre cele mai mari companii din domeniul IT din lume.

Va începe stagiul de practică la o filială Google din Zürich, în Elveţia, în luna iulie, urmând să-l finalizeze la finele lunii septembrie 2020. Tânărul va lucra ca programator IT şi, în toată această perioadă, va fi plătit de Google.

Din dorinţa de a-i ajuta şi pe alţi tineri, Paul a făcut o serie de videouri în care explică ce trebuie să facă o persoană pentru a câştiga un interviu pentru o astfel de companie. Mărturiseşte însă că nu are în plan să lucreze decât pentru o scurtă perioadă de timp la o multinaţională.

„Mi-am propus să îmi deschid propria afacere în IT, cât mai curând posibil. Nu ştiu încă foarte bine ce voi face, dar cel mai probabil mă voi axa pe susţinerea de cursuri prin care oamenii să înveţe programare. Elevi şi adulţi deopotrivă, nu contează, important este să înveţe programare. Mulţi adulţi îşi doresc să îşi schimbe jobul, iar elevii consideră că profesorii nu îi pregătesc suficient de bine pentru admitere, de pildă. Prin urmare, e mare nevoie de educaţie alternativă în acest domeniu“, spune Paul.

Caută soluţii pentru administraţia publică

Paul Colţa îşi doreşte să-şi pună cunoştinţele în programare în slujba comunităţii. Şi-a conturat, deja, un plan de acţiune: vrea să realizeze o aplicaţie care să ajute la rezolvarea blocajelor care apar constant în sistemul electronic de asigurări de sănătate, dar şi un soft care să simplifice birocraţia din administraţie.

„În momentul de faţă, există foarte multe probleme care nu sunt rezolvate de aplicaţii şi, uşor, uşor, se vor rezolva cam toate, dar o să apară altele noi. Momentan, sunt în căutarea acelor probleme care abia au apărut şi de care lumea nu ştie prea multe şi pe care le-aş putea rezolva. Mă pot da chiar pe mine exemplu aici. Mi-am făcut recent paşaport pentru a pleca la internship-ul din Elveţia şi am plătit prin internet banking taxele către stat. Am aflat apoi că cei din judeţul Neamţ, de unde sunt eu, nu au verificat şi online dacă s-a făcut plata, pentru că sunt obişnuiţi ca lumea să plătescă fie mergând efectiv la ghişeu, fie prin mandat poştal“, scoate în evidenţă tânărul programator o problemă din administraţia publică.

A creat o carte de vizită online

Cea mai importantă realizare a sa de până acum este o carte de vizită online. A creat-o

după ce s-a lovit de mai multe ori de situaţia în care se întâlnea cu persoane noi, iar pentru a le transmite datele sale de contact, pierdea foarte mult timp. „Am făcut această carte de vizită online pentru ca transmiterea datelor de contact personale să se facă eficient şi comod, în acelaşi timp“, spune studentul, care a lucrat la proiect cu un alt pasionat de programare, Călin Taşcă.

Aşa s-a născut contar.io, o carte de vizită online, unde cei care o utilizează îşi pun link-urile şi user name-urile folosite pe conturile de social media, astfel încât să le poată distribui foarte uşor către alte persoane. Paul a reuşit astfel să rezolve o problemă importantă a celor care folosesc internetul în mod frecvent şi au nevoie rapid de datele de contact ale persoanelor care îi interesează. Tot ce au de făcut este să reţină un link foarte scurt.

În acelaşi timp, pentru cei care doresc să aplice online pentru mai multe interviuri de angajare, este o economie mare de timp, în condiţiile în care ar fi durat mai mult să copieze link-urile către datele personale decât să completeze formularele cerute de angajatori. Aplicaţia creată de tânăr poate fi descărcată şi utilizată în mod gratuit.

Explorator al metodelor de angajare

Adept al experimentelor pentru a descoperi plusurile şi minusurile de la firmele care fac angajări în domeniul IT, Paul Colţa a făcut un test pentru a putea compara un interviu susţinut de o multinaţională pentru un internship şi unul susţinut de o companie din România. A descoperit că diferenţele sunt uriaşe.

„La o multinaţională, interviul se poate susţine şi online. În România, trebuie să te prezinţi fizic la sediul companiei, deşi poţi rezolva foarte bine şi online problemele primite la interviu. De asemenea, problemele de la interviu erau mult prea complexe pentru ce ar fi urmat să faci la acel internship şi nu exista o corelare între programare şi întrebările puse. În plus, aceste companii te încurajează să munceşti şi acasă peste program, iar acest lucru nu este în regulă pentru că nu mai timp pentru viaţa personală“, explică tânărul student.

L-a ajutat să ajungă la acest nivel şi timpul petrecut la ”Programare cu răbdare”, un cerc de informatică dedicat elevilor, care îşi propune o abordare informală a procesului educaţional, elevii fiind cei care aleg ce domeniu al informaticii îi interesează.

Pentru a împărtăşi cu ceilalţi tineri din generaţia sa descoperirile şi experienţele personale, Paul şi-a deschis recent şi un canal de YouTube, unde a început să publice detalii despre interviul câştigător pe care l-a susţinut pentru Google.

„Nu sunt tocilar, nu am note mari nici la informatică. Doar din clasa a XII-a am început să învăţ serios informatică, dar mi-am setat priorităţile astfel încât să mă intereseze doar matematica, informatica şi ce mai aveam nevoie la examenul de Bacalaureat. Mi s-a părut irelevant să ştiu geografie şi istorie foarte bine, ţinând cont că în clasa a XII-a am dat Bacalaureatul la informatică şi matematică“, spune Paul, adăugând că excelenţa şcolară nu este neapărat un indicator al succesului viitor.

El crede că propria experienţă, explicată în paşi simpli pe YouTube, îi va ajuta şi pe alţi tineri să obţină stagii de practică la companii IT cunoscute pe plan mondial.