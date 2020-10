Studenţii unei universităţi din România au început noul an universitar în paşi de dans, pe melodia Jerusalema

Cei mai experimentaţi studenţi ai Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi au vrut neapărat să se întâlnească direct, pentru că, spun ei, le-a fost foarte greu în această perioadă de restricţii. Îmbrăcaţi cu tricouri personalizate, seniorii de la U3A au dansat pe melodia Jerusalema, după ce, timp de o lună de zile au luat lecţii de dans de la un instructor specializat.

Momentul artistic a fost precedat de cuvântul rectorului, profesorul Puiu Lucian Georgescu, care i-a felicitat pe seniori, le-a urat succes în noul an universitar şi a declarat că le admiră entuziasmul.

59 de persoane s-au înscris anul acesta la cursurile Universităţii Vârstei a Treia. Cel mai tânăr cursant are 56 de ani şi a participat la flashmob, cel mai în vârstă are puţin peste 88 de ani şi a intrat deja în al cincilea an de când e cursant U3A.

„Trebuia să facem ceva, toată lumea a vrut să ne vedem măcar la deschidere, pentru că ne-au lipsit foarte mult întâlnirile de la cursuri. Câţiva dintre noi ne-am mobilizat şi am organizat acest flashmob, ca să arătăm că ne adaptăm şi suntem la curent cu tot ce este modern şi nou”, a explicat Roxana Băcanu, organizatorul evenimentului din campus.

Cursurile U3A încep în luna noiembrie şi se vor desfăşura anul acesta exclusiv în online pe platforma Microsoft Teams. Seniorii vor fi ajutaţi să se descurce cu tehnologia şi de către colegii lor care se pricep în ale tehnicii. În acest sens, există un Telefon al Seniorului, care a funcţionat şi în perioada pandemiei şi la care cursanţii U3A ar putea primi asistenţă tehnică pentru a intra în online.

„Universitatea Vârstei a Treia (U3A) este un program derulat de Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, împreună cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, începând cu anul 2016. Până în prezent peste 700 de cursanţi, studenţi seniori, au absolvit acest program, care s-a bucurat de un real succes, fiind urmat si de alte oraşe din ţară”, a declarat prorectorul universităţii, profesorul Silvius Stanciu, care a participat la iniţierea şi derularea programului.

