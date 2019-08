Spitalul de Urgenţă din Galaţi, păzit cu mascaţii după ce rudele unui rănit grav într-un accident rutier au luat cu asalt unitatea medicală

O situaţie greu de imaginat are loc în acest moment la Spitalul de Urgenţă din Galaţi după ce luni, 26 august, s-a produs un grav accident de circulaţie în apropierea localităţii Şendreni. Două dintre victimele evenimentului rutier, de 32 şi 16 ani, care au decedat, şi alte două persoane rănite grav, de 35 şi 55 de ani, au fost transportate la morgă, respectiv la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului, iar din acel moment lucrurile au luat-o complet razna.

Aproximativ 100 de persoane au luat practic cu asalt camera de gardă a spitalului, în dorinţa de a afla mai multe informaţii despre rudele lor implicate în accidentul rutier, lovind şi îmbrâncind un paznic şi îngreunând serios activitatea medicilor şi asistentelor din Unitatea de Primiri Urgenţe.

"Eu am fost de gardă pe elicopter şi am dus un pacient la punctul de operare şi a fost preluat de un echipaj SMURD terestru, care la momentul accidentului era la un alt caz. Ambulanţele aduceau ceilalţi răniţi la spital. Între timp mi s-a spus că foarte mulţi aparţinători ai victimelor asaltează Unitatea de Primiri Urgenţe, s-au forţat uşi şi s-a intervenit până la codul roşu unde au fost aduşi toţi pacienţii, inclusiv cei doi decedaţi din cadrul accidentului, iar oarecum sub tensiune, colegii mei au lucrat timp de mai multe minute. Lucrurile s-au calmat o dată cu venirea poliţiei şi a jandarmilor, cărora le mulţumim foarte mult. La un moment dat şi ei au fost înţelegători, aparţinătorii, şi lucrurile au început să decurgă normal. Rugăm ca şi în alte cazuri când sunt accidente şi accidente cu victime multiple, aparţinătorii să fie înţelegători, să ne lase să ne facem treaba şi să nu mai pună presiune asupra noastră, noi să ne facem aşa cum ştim mai bine meseria şi să salvăm omul aflat în suferinţă. Dacă nu interveneau poliţiştii şi jandarmii ar fi fost un haos general, unul dintre paznicii angajaţi, de la firma de pază care are contract cu spitalul, a fost bruscat, trântit de un perete şi, am înţeles, şi alţi oameni au fost agresaţi, mai mult verbal decât fizic. Spitalul este păzit la toate intrările de poliţia locală, poliţie şi de jandarmerie. Sperăm ca lucrurile să intre cât mai curând în normal şi să nu fie nevoie să fim astfel păziţi", a declarat Angel Trifan, medicul şef de la SMURD Galaţi, pentru monitoruldegalati.ro.

Pentru că au refuzat să părăsească zona, Poliţia a desfăşurat în zonă un impresionant dispozitiv de pază, alcătuit din zeci de poliţişti şi mascaţi. Acestora li s-au alăturat jandarmi şi poliţişti locali. Rudele victimelor accidentului rutier neagă însă că ar fi provocat scandal la spital şi i-ar fi împiedicat pe medici să îşi facă treaba.

”Nu putem să ne lăsăm rudele, fraţii, dacă îi lăsăm singuri ce pot să facă singuri. Am sperat să stăm lângă ei, să îi ajutăm, să le dăm putere să trecem pentru lucrul acesta. În maxim o oră o să îi luăm de aici pe doi dintre ei, o să îi ducem acasă şi o să fie înmormântarea în câteva zile. Toţi care au venit au fost cuminţi, au plâns, nu au fost agresivi, puteţi întreba şi poliţia şi mascaţii, am colaborat cu ei, doar am stat şi am plâns şi am stat alături de ei", a declarat Constantin Ştefan, una dintre rudele persoanelor implicate în evenimentul rutier.

Oamenii legii vor păzi unitatea medicală până când cel puţin o parte dintre rudele victimelor vor pleca din curtea spitalului.

