Specialiştii formaţi la Galaţi, „crema” inginerească de pe şantierul podului peste Dunăre de la Brăila

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi cea mai înaltă construcţie din România şi cea mai scumpă lucrarea de infrastructură realizată în ultimii 30 de ani. Obiectul este realizat în proprţie de peste 60 la sută şi ar trebui să fie finalizat la sfârşitul anului 2022.

Construcţia face legătura între judeţele Brăila şi Tulcea. Podul va avea, la final, doi kilometri lungime şi o înălţime de aproape 200 de metri.

Reprezentanţii Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi au efectuat o cercetare de piaţă la agenţii economici implicaţi în realizarea celei mai mari lucrări de infrastructură de după Revoluţie, podul peste Dunăre de la Braila, şi au descoperit că peste 150 de specialişti pregatiţi în cadrul instituţiei lucrează la acest obiectiv.

„Din cercetările noastre, peste 150 de specialişti pregătiţi la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi sunt implicaţi activ în realizarea acestui obiectiv extrem de important pentru întreaga ţară. Discutam de ingineri din domeniile electrică, automatică, metalurgie, nave, precum şi persoane pregatite în cadrul Departamentului de Formare Continua si Transfer Tehnologic. De asemenea specialiştii formaţi la noi au în evaluare si monitorizare impactul asupra mediului pe care il are acest pod.

Suntem mândri că oameni cu înaltă pregatire contribuie semnificativ la acestă realizare, este incă o dovadă că Universitatea din Galaţi are tradiţie în performanţă în a şlefui oameni ce aduc plus valoare activitaţilor din care fac parte şi societăţii in ansamblul ei”, a declarat dr. Alexandru Nechifor, prorectorul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.

Inginer: „Visul regiunii Galaţi-Brăila a fost realizarea acestui pod”

„Pregătirea făcută în cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi ne-a pus bazele unei cariere bine conturate. Faptul că putem pune umărul la acestă capodoperă de infrastructură ne incântă şi speram că munca noastră sa dainuie pentru generaţiile viitoare”, spune cu mândrie un inginer electric, care lucrează la podul suspendat peste Dunăre de la Brăila.

„Visul regiunii Galaţi-Brăila a fost realizarea acestui pod. Mă bucur sa lucrez zi de zi la acest vis. Am terminat Facultatea de Stiinte şi Mediu si acum am un job în cadrul acestui proiect, asta este normalitatea catre care trebuie sa tindem, şi doar proiectele mari pot aduce acesta zona la potentialul ei adevarat”, susţine un alt inginer format la universitatea din Galaţi.

Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul tulcean.



Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie.

Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vă recomandăm şi:

Operaţiune complexă la Podul peste Dunăre. Japonezii vor monta cablurile principale pe o distanţă de 2 kilometri