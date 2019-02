Solista de muzică uşoară care va urma o carieră în medicină. A cântat alături de Mirabela Dauer, Luminiţa Anghel şi Sava Negrean Brudaşcu

Minodora, elevă în anul III la Şcoala Postliceală ”Carol Davila” din Galaţi, specializarea asistente medicale, a avut primul contact cu muzica în 1998, când s-a organizat un concurs la şcoala generală nr. 40 din Galaţi, unde învăţa la acea vreme. Profesorul său de muzică, Iacob Gheorghiţă, a înscris-o în competiţie, iar fetiţa de doar 12 ani nu a avut niciun fel de probleme în a-şi adjudeca premiul I.

Pentru că făcea atletism, handbal şi fotbal de performanţă, Minodora a abandonat muzica pentru următorii doi ani. ”De mic copil am fost ocupată, am fost genul acela de copil căreia nu i-a plăcut să stea”, ne mărturiseşte tânăra, care în timpul liceului a început să facă şi teatru. A renunţat cu regret la fotbal, o mare dragoste de-a sa, după ce a refuzat să se mute la Oradea, unde era cantonamentul echipei naţionale feminine de fotbal. ”Când jucam la Dunărea Galaţi, mi-au pus numele de Minodor, ca să mă poată băga în echipă”, îţi aminteşte amuzată un episod din perioada adolescenţei.

În paralel, s-a înscris şi la Şcoala de Arte din Galaţi, iar la doar două săptămâni după aceea câştiga premiul al treilea la festivalul naţional ”Lotca de Aur” de la Brăila. Era doar primul premiu dintr-o lungă serie, de peste 70 de trofee câştigate de Minodora la concursurile şi festivalurile naţionale şi internaţionale de muzică uşoară.

Cele mai importante trofee pe care şi le-a trecut în cont sunt premiul întâi la festivalul de muzică uşoară de la Mamaia în 2008, la secţiunea interpretare, iar în 2009, 2010 şi 2011 a câştigat toate premiile puse în joc la festivalul ”Dan Spătaru”. ”Din orgoliu sau alte lucruri, aşa este peste tot, nu numai în muzică, nu mi s-a oferit trofeul mie, dar nu m-a deranjat”, ne mărturiseşte Minodora cum au stat lucrurile la una dintre ediţiile cunoscutului festival de muzică uşoară.

Mădălina Manole i-a dăruit una dintre piesele sale

Recunoaşte cu francheţe că a avut foarte multe de pierdut în viaţă pentru că este foarte sinceră, dar nu s-ar schimba pentru nimic în lume. A avut colaborări cu Mirabela Dauer, Luminiţa Anghel, Sava Negrean Brudaşcu şi Raul, cu care a şi scos un CD de colinde. ”Am fost mereu atrasă de muzica uşoară veche pentru că întotdeauna mi-au plăcut piesele cu mesaj. Eu niciodată nu am cântat pur şi simplu o piesă. Am analizat mai întâi fiecare cuvânt şi apoi am transmis mesajul şi emoţia care îl însoţea”, ne declară tânăra artistă.

Cursurile Facultăţii de Teatru şi Film de la Galaţi pe care a absolvit-o au ajutat-o foarte mult în acest sens, dar şi faptul că a citit foarte mult. A reuşit să îşi susţină singură financiar deplasările la toate festivalurile şi concursurile din premiile pe care le-a câştigat de-a lungul timpului, un lucru cu care puţini artişti se pot lăuda. ”Pentru mine, adevăratul trofeu au fost mereu oamenii, publicul, pentru că el te ridică, el te coboară”, ne dezvăluie Minodora, care a avut parte de o surpriză de proporţii la finalul festivalului de la Mamaia Regretata Mădălina Manole a fost atât de impresionată de modul în care i-a cântat una dintre piese, încât i-a dăruit-o pentru a o cânta la reprezentaţiile sale. O dramă din familie i-a schimbat însă întreaga viaţă. În urmă cu 8 ani, tatăl său i-a murit în braţe, suferind un anevrism. ”Din cauza şocului pe care l-am trăit atunci, am fost nevoită să îmi scot bila şi am suferit şi o depresie”, ne mărturiseşte artista. După ce s-a îmbolnăvit şi una dintre bunici, Minodora a luat decizia de a urma o carieră în medicină.

”Omul îşi lasă viaţa în mâinile tale”

În prezent, este în anul III la Şcoala Postliceală ”Carol Davila” din Galaţi, unde urmează un curs de asistente medicale. ”Am văzut ce se întâmplă în spitalele româneşti. Pacientul nu este respectat. Prin prisma muzicii, eu am învăţat să iau omul aşa cum este, cu bune şi rele. Nu îi caut defectele, pentru că nici eu nu sunt perfectă. Dacă un om nu ştie, nu trebuie să sari la gâtul lui, nu trebuie să îi vorbeşti urât. Dacă insistă asupra unei informaţii, înseamnă că nu a înţeles. De aceea, nu sunt de acord să se vorbească cu pacientul în termeni medicali. Dacă un calculator se strică, îl repari, dar dacă ai greşit la un om, s-a terminat. Omul îşi lasă viaţa în mâinile tale. Dacă nu eşti suficient de matur în gândire şi vii la spital doar ca să iei un ban, din punctul meu de vedere nu ai ce căuta acolo. Prin urmare, nu oricine poate fi medic sau asistent medical”, ne declară Minodora. După absolvirea cursurilor de asistent medical, tânăra va urma cel mai probabil şi Facultatea de Medicină şi va merge pe specializarea Obstrică-Ginecologie. ”Naşterea mi se pare în acelaşi timp un mister şi un miracol”, îşi motivează alegerea artista. Ar fi putut urma facultatea de medicină cu ani în urmă, dar ne mărturiseşte că o îngrozea numai gândul că trebuia să facă practică la morgă, însă odată cu decesul tatălui său, a reuşit să îşi depăşească frica. Nu va renunţa niciodată la marea sa dragoste, muzica uşoară, urmând să îşi continue în paralel şi cariera muzicală.

