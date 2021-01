Solariile din Matca, încălzite la sobe. Fermier: Nu avem timp de stat, nici măcar de sărbători nu ne odihnim!

În localitatea Matca, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din ţară, este forfotă mare. Fermierii lucrează zi şi noapte în solarii. În timpul zilei pregătesc răsadurile pentru pentru noua recoltă, din primăvară, iar noaptea fac focul la sobe în solarii.

Familia Filimon a plantat în solarul din curte 15.000 de fire de roşii. Zi şi noapte, cei doi soţi stau în solar pentru a îngriji răsadurile. Este foarte important ca tulpina plantei să se dezvolte şi să aibă vigoare, altfel cultura riscă să fie compromisă.

„În solarii avem acum răsaduri de roşii şi ardei. Avem roşii de Olanda, care au rezistenţă bună la dăunători, dar şi roşii de România, de la Buzău. Nu am mai primit subvenţie pe tomate, suntem pe cont propriu şi trebuie să avem grijă de cultură. Am făcut cheltuieli cu sămânţa, rumeguşul, lemne, turba. Trebuie să muncim, să avem o producţie frumoasă şi să le recuperăm. Petrecem mai tot timpul în solarii. Nu avem timp de stat, noi nici măcar de sărbători nu ne odihnim. Dacă dormim, cine are grijă de cultură?”, povestesc soţii Filimon.

Foto C.M.

În sere trebuie păstrată o temperatură constantă, între 18 şi 22 de grade Celsius. Dacă pe timpul zilei, fermierii sunt ajutaţi de razele soarelui, în timpul nopţii trebuie să facă focul la sobe. Pentru ca plantele să nu fie afectate, trebuie să ardă mult rumeguş şi lemne. Ca să fie sigur că trece cu bine peste iarnă, fermierul a cumpărat două tone de rumeguş.

Foto C.M.

„Noaptea o petrem aici, lângă sobe. Le umplem cu rumeguş, iar la câteva ore le verificăm. Monitorizăm şi temperatura din interior, care trebuie să fie constantă. Acum avem răsaduri de roşii, urmează să pregătim şi ardeii. Plantele au nevoie de căldură, de umiditate dar trebuie să şi respire, au nevoie şi de oxigen. Trebuie păstrat un echilibru. Dacă scăpăm situaţia de sub control putem pierde totul, nu ne putem juca cu asta”, spune fermierul Filimon.

Foto C.M.

Localitatea Matca se află la 57 de kilometri de oraşul Galaţi şi este unul dintre cele mai mare bazine legumicole din ţară. Fermierii deţin peste 1.000 de hectare de solarii şi 2.000 de hectare cu culturi în câmp. Cei mai mulţi dintre ei vând legumele doar angro, direct de la solar sau piaţă din sat.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cum a fost afectat de pandemie cel mai mare bazin legumicol din Moldova. „Vom avea pierderi uriaşe”