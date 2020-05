Sistemul de irigaţii inteligent creat de o elevă din Târgu Frumos. „Îmi plac lucrurile exacte“

GALERIE FOTO

Bianca Ştefana Raţă (18 ani), elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Neculce“ din Târgu Frumos, judeţul Iaşi, a fost din copilărie atrasă de matematică şi informatică. Spune că se simte în siguranţă când lucrează cu cifre şi algoritmi şi că nu este loc de eroare.

„Când fac o problemă, ştiu sigur că răspunsul este cel corect. Dacă o aplicaţie dă o eroare, ştiu exact că este o anume eroare, nu altceva. Sunt o persoană cu un simţ foarte practic, căreia îi plac lucrurile exacte“, spune eleva. Îi place să aibă mereu lucrurile sub control, iar matematica, fizica şi informatica îi dau această siguranţă. Acelaşi lucru îl simte însă şi când este pe scenă, interpretând un rol într-o piesă. Îi place teatrul, dar a hotărât că cel mai bine, pentru viitorul său, este să îşi dedice cea mai mare parte a timpului ştiinţelor exacte.

Starea plantelor, comunicată pe telefonul mobil

Eleva din Târgu Frumos a reuşit să coboare teoria în practică. Recent, Bianca a coordonat o echipă formată din patru elevi, alături de care a conceput un sistem de irigaţii inteligent. Ideea a avut-o încă din clasa a IX-a, împreună cu prietena ei de şcoală Denis Alexandra Căprian. „Nu prea ştiam noi multe, dar am venit cu această idee de a uda florile într-un mod tehnologizat şi am fost ghidaţi de profesorul nostru“, povesteşte ea despre cum şi-a pus în practică ideea, sub îndrumarea profesorului de la cercul de informatică la care participă.

Începuturile au fost cele mai grele, spune Bianca. Primele tentative de a concepe un sistem de irigaţii inteligent s-au soldat cu tot atâtea eşecuri. Însă grupul de elevi nu s-a dat bătut. Bianca şi colegii ei au hotărât să conceapă câte un program pentru fiecare senzor al sistemului de irigaţii, dar şi un algoritm general care să le coordoneze pe toate.

Fiecare membru al echipei şi-a adus contribuţia la sistemul de irigaţii inteligent FOTO arhiva personală

„Am luat, practic, bucată cu bucată, ca să înţelegem cum îl putem face să funcţioneze, iar apoi să ştim să le explicăm, la rândul nostru, şi altor copii. A fost multă bătăie de cap, mai ales că am vrut să-l facem mai spectaculos. Am gândit un model Bluetooth, care prelua toate informaţiile de la plante, adică dacă acestea au tendinţa să se usuce, dacă au suficientă apă şi ce cantitate ajunge la ele“, explică Bianca modul în care au gândit funcţionarea sistemului de irigaţii.

Practic, au creat o aplicaţie care, prin intermediul Bluetooth-ului, le permitea să descarce toate datele amintite pe telefonul mobil, de pe care verificau evoluţia plantelor şi le controlau dezvoltarea. Sistemul de senzori conceput de tânăra din Târgu Frumos şi de colegii ei, sub coordonarea profesorului Marcel Iraşoc, îi indică utilizatorului în orice moment dacă plantele au suficientă apă şi lumină, dar şi dacă nivelul de creştere al plantelor este cel normal raportat la soiul din care fac parte.

Sistemul de irigaţii, premiat la un hackathon

Sistemul de irigaţii inteligent creat de elevii de la Liceul „Ion Neculce“ a fost premiat la un concurs naţional de proiecte software. A obţinut locul al treilea la hackathonul organizat în martie 2020 de clubul de informatică „Programare cu răbdare“, un eveniment care s-a întins pe durata unei zile şi în cadrul căruia au lucrat mai mulţi tineri programatori pentru dezvoltarea unor programe software.Bianca spune cu modestie că meritele pentru reuşita proiectului se datorează întregii echipe de elevi pe care a coordonat-o.

„Eu am pus lucrurile într-o anumită formă şi am ajutat pe zona de aplicaţii. Am hotărât ca băieţii să se ocupe de şurubărit, iar fetele să dea contur sistemului de irigaţii. Băieţii au făcut senzorii, dar apoi şi noi, fetele, am lucrat la ei. Practic, a fost un schimb de experienţă. Băieţii ne-au arătat cum au conceput senzorii, iar noi le-am arătat cum am creat programul“, explică tânăra.

Proiectul lor va avea o aplicabilitate cât se poate de practică. Sistemul de irigaţii va fi folosit pentru a uda plantele din curtea liceului în care învaţă. Va fi ca un test, pentru a verifica dacă funcţionează şi pentru a corecta eventualele erori care ar putea apărea în aplicaţie, iar apoi acesta va putea fi implementat şi la un nivel mai amplu.

Pasionată de lumile virtuale

Bianca Raţă intenţionează să urmeze o facultate de informatică în România şi visează ca, după absolvire, să creeze o aplicaţie prin care utilizatorii să îşi creeze propria realitate virtuală. Îi place foarte mult să experimenteze tot ceea ce o înconjoară, iar de aici a şi plecat, de altfel, ideea ei. Informatica îi dă acum posibilitatea să îmbine realitatea cotidiană cu cea virtuală, iar visul său este să ofere şansa oricărei persoane, în special celor care nu au posibilităţi financiare prea mari, să călătorească virtual pe tot globul, în locurile pe care şi-ar dori să le viziteze, dar şi să îşi creeze propriul mediu virtual, un refugiu unde să evadeze ori de câte ori simt nevoia.

„Le va da posibilitatea să experimenteze lucruri noi, pe care doar şi le-au imaginat. Sunt locuri pe care utilizatorii le pot crea ca să recupereze cumva timpul pe care l-au pierdut de-a lungul anilor din diverse motive. Poate au fost bolnavi, poate au muncit foarte mult, nu are importanţă. Ideea este că pot crea mediul în care vor să se găsească sau care îi face să se simtă bine. Nu e vorba doar să vizualizeze nişte poze, ci, de pildă, să meargă la Paris şi să simtă efectiv că sunt acolo. Poate altora le place să intre din când în când într-o lume imaginară, plină cu dragoni şi cu zâne“, explică Bianca.

Tânăra nici nu se gândeşte să plece din ţară după absolvirea facultăţii – ba chiar îşi face deja un plan de acţiune pentru ce va urma atunci când va intra în câmpul muncii, considerând că este mult de lucru pentru a duce România acolo unde îi este locul.

„Banii nu sunt totul. Nu trebuie să ne orientăm doar către meseriile sau profesiile care ne aduc bani, ci pe ceea ce ne place să facem, altfel ne trăim viaţa degeaba. Ideea nu este să acumulezi nu-ştiu-câte informaţii sau să faci nu-ştiu-ce sume de bani, ci să te simţi bine când faci ceea ce îţi place. Pasiunile contează, până la urmă, şi ne îmbogăţesc viaţa.“