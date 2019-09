Seceta, furtunile şi grindina au făcut ravagii în judeţul Galaţi. Fermieri ajunşi la sapă de lemn: „Va fi criză de cereale!“

Potrivit specialiştilor de la Direcţia Agricolă Galaţi, perioada august 2018-septembrie 2019 a fost una vitregă pentru agricultorii din judeţ. Cele mai mari probleme au fost provocate de secetă, care a afectat afectat culturile de pe aproximativ 100.000 de hectare (peste 23.000 ha în 2018 şi aproape 75.000 ha în 2019), în vreme ce grindina, îngheţul târziu şi furtunile au distrus recoltele de pe mai bine de 1.500 de hectare.

Cele mai mari probleme au fost în localităţile Cavadineşti (2.300 ha afectate în 2018, încă peste 2.000 în 2019), Cudalbi, Pechea, Slobozia-Conachi, Jorăşti, Bereşti-Meria, Braniştea şi Băneasa, unde suprafeţele afectate sunt pe 30-70% din suprafaţa cultivată, iar pierderile de producţie sunt de 30-100%.

O estimare exactă a pagubelor încă nu este disponibilă (multe evaluări sunt încă în curs).însă ar putea fi vorba de o sumă de ordinul zecilor de milioane de euro.

Producătorii agricoli din judeţ se plâng că aceşti doi ani consecutivi de secetă i-au adus la sapă de lemn şi cer intervenţia statului pentru a le acoperi măcar o parte din pagube. Ei spun că dacă nu sunt ajutaţi există riscul să nu mai poată lucra terenurile deţinute în proprietatea sau în arendă şi să se ajungă, în final, la o criză de alimente.

„Este ceva de nedescris. Am mai avut ani cu secetă în activitatea mea de peste 30 de ani, însă doi ani la rând cu secetă severă nu am mai întâlnit. Pentru culturile înfiinţate în 2019 a trebuit să iau credit, pe care speram să-l returnez în toamna asta. Nu am cu ce! Pentru recolta următoare nu ştiu ce voi face pentru că bani nu am, iar banca nu ştiu dacă îmi mai dă. În ritmul ăsta, va fi criză de cereale în 2020”, ne-a povestit fermierul Mircea Ariton.

De altfel, în judeţul Galaţi falimentul exploataţiilor agricole este un adevărat fenomen în ultimii ani. Potrivit datelor de la Oficiului Registrului Comerţului şi de pe portalul instanţelor, în ultimii 10 ani nu mai puţin de 40% dintre firmele din judeţul Galaţi care au ca obiect de activitate agricultura au făcut obiectul unor dosare de insolvenţă, iar o treime dintre acestea au ajuns la faliment şi lichidare.

Revenind la chestiunea secetei, este de menţionat şi că lucrările din campania de toamnă sunt mult întârziate pentru că pământul este atât de uscat (în unele zone al judeţului Galaţi nu a mai plouat de trei luni) încât nu se poate intra la arat, deoarece utilajele se rup pur şi simplu în solul ca betonul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: