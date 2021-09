Românul care se prostitua cu aghiotantul lui Matteo Salvini: „Înţelegerea a fost pentru 4.000 de euro pe zi”

Unul dintre românii surprinşi de carabinieri cu drogul violului în maşină pe 14 august a făcut declaraţii şocante pentru cotidianul La Republica. „Mi-a dat drogul violului. În noaptea aceea mi-a distrus viaţa”, a declarat românul. „M-am simţit foarte rău din cauza substanţelor pe care le-am luat, am fugit şi am chemat carabinierii”, susţine tânărul în vârstă de 20 de ani.

Acesta a povestit pentru cotidianul italian cum a ajuns la ferma lui Luca Morisi, mâna dreaptă a politicianului Matteo Salvini şi fostul manager de social media al formaţiunii politice Liga Nordului, care este cercetat acum pentru deţinere şi trafic de droguri.

„Eram trei în fermă – a spus tânărul – eu şi un prieten am fost contactaţi prin intermediul internetului. A mai fost şi a treia persoană. Sunt model, dar din necesitate fac şi „escort” (prostituţie). Taxa a fost de 4.000 de euro pentru o zi”, susţine românul.

”La un moment dat m-am simţit foarte rău din cauza substanţelor pe care le-am luat, am fugit din casă şi am sunat la carabinieri”, spune tânărul de 20 de ani, care între timp a revenit în România. Este cercetat acum, la fel ca Luca Morisi, pentru trafic şi deţinere de droguri.

”Ne-am distrat cu toţii şi ne-am drogat”

Tânărul de 20 de ani descrie pas cu pas orgia pusă la cale de Luca Morisi în noaptea de 13 spre14 august la ferma Belfiore, din provincia Verona.

„Ne-am înţeles pentru 4.000 de euro, pentru a merge de la Milano la Belfiore şi a petrece o zi cu el. Acordul cu amicul meu a a fost că vom împărţi banii. Înainte de a pleca din Milano, prietenul meu a primit un transfer bancar de la Morisi. 2.500 de euro. Al doilea transfer nu a sosit niciodată”, spune românul.

„A fost foarte drăguţ. Am petrecut seara cu el, aproximativ 12 ore împreună sau poate ceva mai mult, nu pot spune cu siguranţă. Ne-am distrat cu toţii şi ne-am drogat. Morisi ne-a oferit substanţele. Nu a fost prima dată când am făcut-o, dar nu m-am simţit niciodată atât de rău … Am consumat prea mult, am fost devastat, m-a luat cu rău şi la un moment dat, nu ştiu cât timp după aceea, am vrut să plec. Dar ceilalţi doi mi-au spus să nu … „, a mai povestit tânărul

”Erau farfurii cu cocaină”

Tânărul de 20 de ani a încercat să scape cu fuga de la ferma lui Morisi, fiind urmat şi de cel de-al doilea român. „Am fugit şi am sunat carabinierii de pe telefonul meu mobil”, spune acesta.

„Am văzut maşina neagră a carabinierilor venind spre mine. Carabinierii s-au oprit: eram eu, prietenul meu şi Morisi. Am povestit ce s-a întâmplat, am spus că la Morisi vor găsi droguri şi că sunt dispus să-i însoţesc acolo. Le-am arătat şi sticla cu Ghb, drogul volului. Erau farfurii cu cocaină pe ele. Eu am fost cel care a arătat Poliţiei librăria de la primul etaj, unde Morisi păstra cocaina: o ştiam pentru că în timpul serii a mers acolo de mai multe ori pentru a o lua”, prezintă tânărul alte detalii aiuritoare despre seara petrecută alături de mâna dreaptă a lui Matteo Salvini.

”Simt un mare sentiment de ruşine”

Românul susţine că are o fiică şi că s-a prostituat din cauza situaţiei create de pandemia de coronavirus. „Simt un mare sentiment de ruşine, pentru mama mea, pentru fiica mea, pentru toată lumea. Când am ajuns în Italia eram mic, am studiat să fiu model la Academia de Modă. Am fost forţat să mă prostituez din cauza crizei Covid. Aveam nevoie să câştig pentru chirie şi cheltuieli, dar totul a fost închis, aşa că am început să îmi pun numărul de telefon pe acele site-uri de escort gay pentru a fi plătit”, povesteşte tânărul de 20 de ani.

Ferma lui Luca Morisi unde a avut loc petrecerea la care au participat şi cei doi români care se prostituează a fost percheziţionată de poliţiştii italieni, care au găsit mai multe droguri. Morisi şi-a dat demisia din funcţia de şef al echipei de social media a Ligii Nordului şi a lui Matteo Salvini.

