Românii, printre cei mai buni din lume la invenţii şi inovaţii. Două medalii de aur şi trei trofee obţinute de cercetători la un concurs internaţional, în Canada

Prima invenţie premiată vizează procedura de obţinere a membranelor polimerice pentru tratarea apelor uzate, aceasta fiind realizată de un colectiv alcătuit din Laurenţia Geanina Tiron (Pintilie), Andrei Victor Sandu, Kamel Earar, Ioan Gabriel Sandu, Iulian Gabriel Bîrsan, Ion Sandu, sub coordonarea conf. univ. dr. ing. Ştefan Baltă. Invenţia a primit din partea organizatorilor - Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), medalia de aur şi titlul de Best Invention of Romania, iar din partea World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) – Medalia şi diploma Honor of Invention.

Cea de-a doua invenţie, pasta de dinţi ecologică, realizată de Andrei Victor Sandu, Ion Sandu, Mădălina Matei şi Forumul Inventatorilor Români, sub coordonarea prof. univ. dr. Kamel Earar, a primit medalia de aur şi titlul de Special Inventor. De asemenea, prof. dr. Kamel Earar a primit trofeul şi diploma de excelenţă Creativity Promotion Award.

Nu este pentru prima dată când specialiştii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi primesc recunoaştere la nivel internaţional. De data aceasta, la concursul internaţional iCAN, încheiat pe 1 septembrie 2018, au fost recompensate cercetările profesorilor gălăţeni în domeniul protecţiei mediului şi al medicinei dentare.