Româncă din Italia bătută de soţ pentru că nu a pregătit prânzul. A fugit desculţă 7 kilometri pentru a-l denunţa

O româncă din Italia a fugit 7 kilometri desculţă pe câmpurile agricole din localitatea italiană Mezzano, provincia Viterbo din Lazio, pentru a-şi denunţa soţul violent. Bărbatul, de origine română şi el, o bătuse pe femeie după ce s-a întors acasă pentru a lua masa de prânz şi nu a găsit nimic pregătit.

„Doamna, după ce a mers 7 kilometri pe jos fără încălţăminte, a ajuns la noi cu ajutorul unui şofer căruia i-a cerut să o aducă cu maşina”, a povestit, pentru ziarul Corriere di Viterbo, comandantul carabinierilor din localitatea Farnese, situată în aceeaşi provincie.

Dramaticul episod s-a petrecut în dimineaţa zilei de joi, 13 ianuarie 2022. „Era turbată, plină de sânge, avea obrazul umflat şi hainele rupte. Ne-a cerut ajutor, spunându-ne că, cu câteva ore înainte, fusese bătută de soţ. Bărbatul se întorsese acasă de la muncă la 11,30 şi s-a înfuriat pentru că ea nu gătise încă prânzul. La un moment dat, femeia a reuşit să sune la 112, dar soţul i-a smuls telefonul din mână şi l-a aruncat în focul şemineului”, a mai relatat carabinierul.

Victima violenţei domestice timp de 10 ani

Din cele povestite de femeie reiese că aceste violenţe se petreceau de circa 10 ani, de când s-au căsătorit, dar nu l-a denunţat niciodată.

„Cei doi copii, un băiat de 11 ani şi o fată de 15 ani, nu se întorseseră încă de la şcoală, iar ea a fugit înainte ca aceştia să ajungă acasă. De teamă să nu fie bătută din nou, când a ieşit din casă, femeia a luat cu ea şi un cuţit, iar bărbatul a pus mâna şi el pe un cuţit şi a început să o urmărească, dar după puţin timp s-a întors în locuinţă”, a adăugat militarul italian.

La sosirea carabinierilor la casa familiei de români, situată pe un teren agricol izolat deţinut de un antreprenor italian pentru care conaţionalii noştri lucrau, bărbatul le-a spus acestora: „Eu de aici nu mă mişc, faceţi un abuz”

„Totul în faţa copiilor, care erau dezorientaţi. Eram în cinci şi nu am reuşit să-i punem cătuşele, fiindcă opunea rezistenţă pasivă până când unul dintre copii nu a urcat în maşină împreună cu el. În plus, percheziţionând locuinţa, am găsit trei sticle de bere goale şi stropi de sânge. Referitor la asta, bărbatul ne-a spus iniţial că era sânge de animal domestic, dar a recunoscut apoi că aparţinea soţiei sale”, a încheiat carabinierul.

Interdicţie de a se mai apropia de soţie şi copii

Oamenii legii au găsit, de asemenea, tot în locuinţa conaţionalilor noştri, şi o puşcă de vânătoare cu cinci cartuşe de calibrul 16, pentru care bărbatul nu deţinea permis.

Soţul violent a ajuns în faţa unui judecător în cursul zilei de duminică, 16 ianuarie, şi a primit interdicţie de a se mai apropia de soţie şi copii. Angajatorul celor doi soţi a pus la dispoziţia româncei şi a celor doi minori un apartament aflat la circa 30 de kilometri distanţă, în timp ce bărbatul a rămas în casa de pe terenul agricol deţinut de antreprenorul italian, fiind monitorizat cu ajutorul unei brăţări electronice.

