Reuşita unui voluntar care modernizează şcolile rurale. ”Când am început, eram priviţi ca nişte extratereştri”

Când era adolescent, Marian Dămoc (32 de ani) credea că numai dacă faci politică ai cu adevărat o şansă să poţi ameliora viaţa comunităţii. Cu această convingere şi cu dorinţa de a deveni un om capabil să producă schimbările de care oamenii din jur au nevoie, s-a înscris şi a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe Politice, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Ulterior, şi-a dat seama rapid că teoria nu se potriveşte cu realităţile, cu atât mai mult cele carpato-danubiano-pontice.

„Mi-am dat seama că pot acţiona mult mai rapid şi pot avea un impact mult mai mare şi mai credibil printr-o organizaţie neguvernamentală“, explică tânărul. Ca urmare, s-a implicat în numeroase proiecte educaţionale, prin care le explică copiilor şi tinerilor cât de importantă este participarea civică şi implicarea în comunitate, dar îi învaţă şi care sunt drepturile lor şi cum să se ferească de ştirile false. În prezent, Marian este manager de proiecte la organizaţia neguvernamentală Terre des hommes – România, dar în trecut a fost membru şi în alte ONG-uri, precum „Cetăţeni Activi pentru Bacău“.

Actualul ONG la care activează a realizat până acum 50 de proiecte de investiţii în 37 de localităţi din judeţul Bacău – mai mult decât fac administraţiile publice, în multe cazuri, comentează Marian –, banii provenind din fonduri private. A bătut la pas şi cu maşina toate drumurile către localităţile şi comunităţile uitate de lume din judeţ.

„Am făcut terenuri de sport, locuri de joacă, toalete şi biblioteci în şcoli. Am dotat unităţile de învăţământ cu computere şi cu mobilier şi am realizat laboratoare. Pe cât posibil, încerc să fac ceea ce definesc eu ca politică publică pentru cetăţean“, spune tânărul, discutând doar despre câteva dintre proiectele în care a fost implicat şi care s-au realizat după consultarea prealabilă a copiilor şi a părinţilor din zonele rurale sărace.

„Primarii şi directorii de şcoală îşi luau notiţe“

Toate acestea au făcut parte dintr-un proces mult mai larg, prin care s-a urmărit stimularea conştiinţei civice a locuitorilor din aceste comunităţi. S-a ajuns astfel ca oamenii de afaceri din aceste zone să se implice în aceste proiecte şi chiar să le cofinanţeze. Marian Dămoc şi echipa cu care lucrează au reuşit să acopere şi nevoi urgente în anumite localităţi. De pildă, într-un sat, copiii străbăteau zilnic pe jos mulţi kilometri pentru a putea ajunge la şcoală. Prin intermediul unui proiect coordonat de ONG-ul din care face parte, tânărul a reuşit să achiziţioneze trei microbuze şcolare, astfel încât micuţii să poată circula în siguranţă.

„Dacă vorbim despre administratorii locali, am realizat că nu sunt neaparat rău intenţionaţi. Există şi un anumit nivel de necunoaştere a modului în care ar trebui făcute lucrurile. Multor primari cred că le-am deschis ochii, pentru că am văzut rapid schimbări în anumite comunităţi, în şcoli. În unele localităţi, primarii şi directorii de şcoală îşi luau notiţe la discuţiile deschise de noi şi după doar câteva zile se rezolvau problemele ridicate de copii. Până atunci nu exista nici măcar dialogul ăsta între ei“, spune Marian Dămoc.

În lupta cu deşeurile aruncate ilegal

Timp de câţiva ani, Marian a fost coordonator judeţean la „Let’s Do It, Romania!“, cunoscută ca fiind cea mai mare acţiune civică din ţară. În cadrul evenimentului anual, sute de mii de oameni se mobilizează, într-o singură zi, pentru a aduna deşeuri din toate oraşele României. Este o acţiune menită să cureţe de gunoaie anumite zone, dar şi să-i inspire pe cetăţeni prin puterea exemplului.

„În spate este o muncă infernală, pentru că totul se realizează într-o singură zi. Nu poţi lăsa gunoiul acolo nici măcar o zi în plus, pentru că va fi împrăştiat de animale, iar voluntarii care au participat se vor supăra când vor vedea că efortul lor a fost în van. Impactul campaniei este, în special, asupra celor mici, care sunt impresionaţi de mobilizarea asta. Acţiunea are şi limite, desigur, pentru că nu faci decât să mai amâni puţin ceea ce ar trebui să facă autorităţile, adică să aplice legea împotriva celor care aruncă gunoaie peste tot.“

Apostolul deşteptării spiritului civic

Marian Dămoc este manager de proiecte şi la organizaţia Romanian Youth Movement for Democracy, prin intermediul căreia susţine cursuri de educaţie civică în şcoli şi de combatere a fake news-urilor. Unul dintre aceste proiecte, ce a vizat monitorizarea activităţii aleşilor locali şi judeţeni, dar şi a parlamentarilor, a fost extrem de urmărit la nivel naţional, stârnind dezbateri aprinse la acel moment.

„În 2014, când am început, eram priviţi ca nişte extratereştri, mai ales în Bacău, unde nu este epicentrul participării civice din România. I-am făcut pe tineri conştienţi de drepturile lor, dar şi de ce obligaţii au consilierii locali, de pildă. Am scris o metodologie de monitorizare a aleşilor locali şi, în fiecare an, prezentam rapoarte de activitate pentru consilierii locali, cei judeţeni şi pentru parlamentarii din judeţul Bacău. Practic, prezentam cum nu fac nimic foarte mulţi dintre ei. Noi chiar spuneam că monitorizăm nimicul, dar cineva trebuie să-l cuantifice şi pe acesta“, declară cu umor Marian.

În ultimii ani, i-a învăţat pe mulţi oameni ce trebuie să facă în raport cu autorităţile din comunitatea din care fac parte şi le-a predat mai departe ştafeta, astfel încât să se poată descurca singuri în situaţii dificile. A fost, de asemenea, coordonatorul unei coaliţii de ONG-uri la nivelul judeţului, prin care a contribuit la creşterea semnificativă a spiritului civic a locuitorilor din această zonă a ţării.

