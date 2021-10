Profesorul de istorie care face minuni într-o şcoală de la sat. Ce fac unii elevi ai săi ca să nu piardă orele

Mihai Murariu (24 de ani), profesor de istorie la şcoala din Heleşteni, o mică comună din judeţul Iaşi, s-a făcut remarcat la clasele V-VIII la care predă, deşi a intrat în învăţământ de doar doi ani.

A urmat Facultatea de Istorie de la Iaşi şi apoi cursurile intensive ale Teach for Romania, o organizaţie neguvernamentală care trimite profesori în cele mai defavorizate ale României, iar metodele lui de predare atipice au prins rapid la elevi. A devenit pasionat de istorie ascultând poveştile pe care i le spunea tatăl şi bunicul lui când era copil.

”Din poveste în poveste am aflat de la bunicul meu şi trecutul localităţii de unde era, despre familia noastră şi strămoşii noştri. Tatăl meu avea un dar nemaipomenit de a spune poveşti şi sper că l-am moştenit şi eu”, spune dascălul. Ulterior, s-a gândit că poate asocia pasiunea pentru istorie cu predatul şi a devenit profesor de istorie.

Face asocieri cu diverse activităţi din viaţa cotidiană a elevilor săi pentru a-i învăţa diverse noţiuni de istorie şi a implementat ceea ce în limbaj de specialitate se numeşte elemente de cultura reuşitei. ”Elevii sunt încurajaţi să ofere răspunsuri, să-şi gestioneze emoţiile şi să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii. Cea mai simplă metodă pe care am aplicat-o de când am început să predau a fost să îmi încurajez elevii să răspundă. Am evitat să îi sancţionez dacă nu îşi făceau temele sau nu ofereau răspunsuri la ore”, explică Mihai Murariu.

Punctul din colţul caietului

Îşi încurajează elevii să vină la ore prin oferirea unui punct, pe care îl scrie pe caietul fiecăruia şi pe care îl semnează. Copiii pot folosi ulterior acest punct pentru a-şi mări nota de la un test scris sau când sunt ascultaţi în clasă. ”Nu ofer acest punct la toată lumea şi nu pentru orice. Îl ofer, de pildă, pentru anumite curiozităţi, cum ar fi de unde vine expresia <<şah mat>>. Este o expresie persană, care înseamnă <<şahul este mort>>. Elevii care s-au documentat şi mi-au răspuns ora următoare, au primit un punct de caiet”, detaliază profesorul sistemul prin care îşi stimulează elevii să participe activ la ore.

Pentru că are succes la clasă, din acest an i s-a aprobat predarea unei materii opţionale în şcoală, care se numeşte ”istoria locală”. Din monografia comunei unde predă va afla mai multe informaţii despre istoria satului Heleşteni, pe care le va împărtăşi elevilor, astfel încât să afle care sunt rădăcinile localităţii natale şi cine le sunt strămoşii. Aduce la şcoală diverse obiecte, precum imitaţii de căşti de soldaţi sau uniforme, ca să-i introducă în atmosfera lecţiilor pe care le predă.

Zgribuliţi în grădină ca să nu piardă ora de istorie

Tânărul profesor face orice ca sa-şi ajute elevii să poată veni la ore sau să aibă acces la cursuri atunci când acestea se ţin online. De pildă, a înscris câţiva copii la un concurs radio, iar micuţii au câştigat mai multe tablete şi internet până când vor împlini vârsta să meargă la facultate. 14 dintre elevii săi de clasa a VIII-a au primit tablete din partea organizaţiei Teach for Romania, fiind primii care urmau să susţină examenul de capacitate.

Mihai Murariu şi elevii săi FOTO arhiva personală

Ca să nu piardă orele de istorie, unii dintre elevii săi au stat zgribuliţi în grădina casei sau în livadă cu telefoanele sau tabletele în mână ca să aibă o conexiune wi-fi mai bună. ”Aveau semnal într-un singur loc şi în luna noiembrie stăteau afară. Îi spuneam, de pildă, unui băieţel să meargă în casă pentru că o să ia lecţiile de la colegi. Este inuman să stai şase ore în frig în livadă cu un telefon în mână. Copilul era împăcat cu ideea şi bucuros că ne putem vedea online”, spune cu emoţie Mihai Murariu.

Pentru copiii care sunt prea săraci ca să aibă un telefon sau o tabletă a pregătit ceea ce numeşte pachete educaţionale cu lecţiile predate, pe care le-a trimis cu autobuzul şcolii la fiecare dintre ei, astfel încât să nu rămână în urmă cu materia.

„Un profesor este mai mult decât un om care livrează conţinut”

Crede că profesorul trebuie să fie un model de urmat de către copii şi porneşte chiar de la propria experienţă. ”M-am făcut profesor pentru că am văzut un model în profesorul meu de fizică de la liceu. Lui îi datorez foarte multe lucruri bune din viaţa mea şi din omul care sunt astăzi. Cred că un profesor este mai mult decât un om care livrează conţinut, care pune note şi îi învaţă pe copii anumite noţiuni. Este o persoană la care elevii trebuie să se raporteze întotdeauna cu încredere, să simtă că pot să vorbească orice cu el, că îi pot cere ajutorul în legătură cu ceva ce nu are neaparat legătură cu ce se predă la oră”, spune dascălul.

Lucrează la un sistem prin care să reducă analfabetismul funcţional în rândul elevilor săi, astfel încât aceştia să şi înţeleagă textele pe care le citesc şi să poată lucra apoi cu diverse informaţii. Multe din noţiunile pe care le predă la clasă vor fi uitate de elevii săi şi este conştient de asta. Îşi doreşte în schimb ca aceştia să devină oameni demni şi toleranţi în comunitatea unde vor trăi, aşa cum îi învaţă acum, şi să rămână deschişi şi încrezători în capacitatea lor de a-şi îndeplini visurile.

”Important este ca fiecare la locul lui de muncă, indiferent că este muncitor, mecanic sau frizer, să îşi facă treaba foarte bine, să lase loc de bună ziua pe oriunde trece, iar peste 10 ani, când ne vom întâlni pe stradă, să îmi spună <<domnule profesor, am reuşit>>”, este visul lui Mihai Murariu.

