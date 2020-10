Profesoara care refuză meditaţiile private şi pregăteşte la clasă mediciniştii încă din primul an de liceu. „Fac experimente povestite, că nu avem materiale“

Doina Elena Gosav (50 de ani) este profesoară de chimie la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu“ din Vaslui, iar activitatea sa didactică se întinde pe mai bine de un sfert de secol. Spune că a ales să devină profesoară nu neapărat pentru pasiunea de a preda, cât mai ales pentru dragostea pe care le-o poartă elevilor.

„Această dragoste vine din familie. Mama a fost asistentă medicală la un dispensar şcolar şi toată copilăria mi-am petrecut-o înconjurată de copii“, spune prof. Gosav.

După absolvirea facultăţii, la Iaşi, a avut ocazia să emigreze în Statele Unite ale Americii, însă a ales să rămână în ţară – i-a fost greu să se despartă de familie.

Anii petrecuţi la catedră au fost însă răsplata cea mai de preţ: ultimele trei generaţii pe care le-a pregătit au avut o rată de succes de aproape 100% la admiterea la facultăţile de Medicină din ţară.

Eforturile sale au fost recunoscute, anul acesta, şi de Romanian Business Leaders, care a premiat-o în cadrul proiectului MERITO. Antreprenorii din România recunosc astfel meritele profesorilor valoroşi ai României şi lucrează apoi împreună ca să ducă mai departe în sistemul de educaţie bunele practici ale acestora.

Metode de predare personalizate

Doina Gosav îşi pregăteşte elevii pentru admiterea la Medicină încă din clasa a IX-a. Când termină liceul, ei au reuşit să parcurgă toată materia cerută la facultate. „Eu îmi adaptez metoda de predare în funcţie de interesul copilului. Îmi pun mereu întrebarea: «Ce aş putea să fac eu, ca profesor, ca să-i ajut?». Încă din clasa a IX-a avem un capitol – acid şi baze – care este în bibliografia pentru Universitatea de la Cluj. Aşa că facem teste la clasă. Noi, ca profesori, avem libertatea de a alege ce aplicaţii să facem la fiecare capitol. În loc să aleg alte culegeri sau alte probleme, vin în întâmpinarea dorinţei lor şi lucrez la clasă testele pentru admiterea la Medicină. Până la terminarea clasei a XII-a parcurgem toate testele care se dau la Cluj, la Iaşi şi la Bucureşti“, explică profesoara.

FOTO proiectulmerito.ro

A încercat să adapteze predarea şi felul de desfăşurare a cursurilor în funcţie de interesele şi de nivelul copiilor. La clasele mici se foloseşte mult de joc, la specializarea ştiinţele naturii predomină aplicaţiile practice şi orele de laborator, în vreme ce la clasele de uman face evaluări prin proiecte, pentru că elevilor le place mai degrabă să facă prezentări în PowerPoint şi să povestească.

De doi ani îşi dedică duminicile pregătirilor pentru olimpiadă, prin programul Centrului Judeţean de Excelenţă. „Am obţinut, cu elevii, menţiuni speciale la Olimpiada Naţională de Chimie, dar pentru mine au valorat cât toate medaliile posibile, pentru că Vasluiul este un oraş mic. Uneori, lucrările practice le-am făcut doar povestind, pentru că nu am avut substanţe şi nici aparatură. Aşadar, copiii s-au descurcat onorabil, raportat la condiţiile în care am lucrat şi ce am putut noi să le oferim“, spune profesoara, evidenţiind problema subfinanţării din educaţie. Iar anul trecut, din clasa de ştiinţele naturii pe care a pregătit-o, dintre 22 de elevi care au dat admiterea la Medicină doar unul nu a luat examenul.

„Binele făcut se întoarce“

De-a lungul celor 26 de ani de carieră în învăţământ a format sute de elevi. Mulţi sunt acum medici, ingineri medicali, chimişti-analişti, farmacişti şi cercetători în chimia medicală. O fostă elevă, medic oftalmolog la Cluj, care şi-a susţinut recent rezidenţiatul, i-a detectat o problemă la ochi, pe care nici nu ştia că o are.

„Mulţi dintre medicii de la Spitalul Judeţean de la Vaslui sunt foşti elevi de-ai mei. Am şi fost la unul dintre ei, care este medic ortoped. Mai am un fost elev care este farmacist lângă casa mea, care mereu mă salvează când nu găsesc medicul de familie. Binele făcut se întoarce şi este un sentiment tare plăcut când vezi că ai făcut ceva pentru ei, iar ei, la rândul lor, fac ceva pentru tine“, mărturiseşte profesoara.

FOTO proiectulmerito.ro

Dorinţa sa cea mai mare este să formeze în continuare tineri care să devină modele pentru societatea actuală, cu o singură condiţie: să fie lăsaţi să conducă. „Depinde de ei, dar şi de noi, de societate. Atât timp cât sistemul lor de valori nu coincide cu sistemul societăţii, nu vor avea şansa, din păcate, să iasă în faţă. Mulţi dintre ei pleacă din ţară şi nu o fac din considerente materiale, ci pentru că nu-şi găsesc locul aici. Meritocraţia în România este, deocamdată, ceva la nivel de discuţie şi un ideal“, arată prof. Gosav.

A avut însă şi foşti elevi, olimpici internaţionali la Fizică, care acum sunt studenţi şi care nu vor să plece din ţară pentru că vor să schimbe în bine lucrurile aici.

Totul pentru copii

Singurul său proiect de viitor e legat tot de copii. Şi-a adaptat metodele de predare în contextul pandemiei, dar scopul este acelaşi: să-şi ajute elevii să ajungă ceea ce-şi doresc, dar mai ales să devină oameni integri. Nu a vrut niciodată să facă meditaţii pentru facultate, deşi ştie că asta ar fi însemnat un venit suplimentar care ar fi putut să compenseze salariul de profesor. Spune că unul dintre marile sale obiective a fost să-i vadă realizaţi pe copiii ce provin din familii sărace.

Adesea dă exemplu ambiţia şi perseverenţa unui elev dintr-un sat de lângă Vaslui, care mergea pe jos patru kilometri până la autobuz, apoi încă trei, ca să ajungă la şcoală. Spune că a admirat întotdeauna faptul că aceşti copii nu au numai capacitatea intelectuală, ci şi voinţa de a reuşi, fiind conştienţi că asta e singura lor şansă de a ieşi din mediul vulnerabil în care s-au născut.

„Cred că meseria asta de profesor nu ţine de metode, cât de stilul personal al fiecăruia. Este dragostea pentru copii, ceea ce reuşeşti tu să-i dai fiecăruia dintre ei. Aud prea des: «Ce metode folosiţi?». Consider că toţi profesorii folosesc cam aceleaşi metode, dar diferenţa cred că este dată de dragostea pentru copii şi de modul cum te dăruieşti la clasă. Asta le place şi copiilor şi de asta se şi ataşează de unii profesori. De asta le place o materie, iar alta, nu. Cred că simt şi ei energia asta care vine din partea noastră către ei, să faci echipă cu ei, să lucrezi împreună cu ei. Nu tu eşti profesorul şi ei sunt copiii care trebuie să facă. Facem împreună, lucrăm împreună“, explică profesoara din Vaslui.

