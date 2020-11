Preşedintele CJ Galaţi: „Cer Guvernului României să nu mai pedepsească copiii şi angajaţii de la Direcţia de Protecţie a Copilului“

Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi susţine că alocările bugetare insuficiente au creat probleme financiare la Directia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

"Cer public Guvernului României să nu mai pedepsească copiii şi angajaţii de la Direcţia de Protecţie a Copilului. Este o dramă ceea ce se întâmplă acum la Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară, care din cauza Guvernului au rămas fără bani.

Practic, Guvernul a alocat bani în acest an doar pentru trei luni de funcţionare. Adică 20,5 milioane de lei, dintr-un necesar de 80 de milioane de lei. A trebuit să facem eforturi considerabile pentru a găsi banii necesari, astfel încât copiii şi salariaţii să nu rămână fără fonduri încă din această primăvară. Sunt direcţii în ţară care au rămas fără bani înca de acum câteva luni. La Galaţi nu s-a întâmplat asa ceva până acum deoarece Consiliul Judeţean a alocat anul acesta 46,5 milioane de lei. Am tras numeroase semnale de alarmă încă din primăvara acestui an asupra acestei situaţii. Fac un nou apel de urgenţă către Guvernul României să aloce cât mai repede banii de care Protecţia Copilului are nevoie pentru a putea funcţiona în continuare”, susţine Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

”De asemenea, suntem şi noi în plină analiză a datelor financiare pentru a identifica noi resurse bugetare. Nu s-a întamplat niciodată ca Guvernul României să aloce Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului doar 25% din banii necesari", a mai adăugat preşedintele forului deliberativ judeţean.

