Preotul care comite infracţiuni în serie. Acuzat de decontarea de servicii fictive de îngrijire a bătrânilor, omul bisericii a fost trimis în judecată pentru alte două fapte

Vasile Jalbă, preot la Biserica «Sfinţii Împăraţi» din Tecuci, a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului, primul termen în proces fiind stabilit pe 18 septembrie. Judecătorii au decis şi ca omul bisericii să fie plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, înlocuind măsura arestului la domiciliu sub care se aflase până recent.

Preotul Vasile Jalbă este cercetat din luna februarie 2018 şi într-un alt dosar penal, fiind acuzat alături de alte şase persoane, printre care se numără şi soţia sa, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fraudă informatică, uz de fals, fals intelectual, influenţarea declaraţiilor şi instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani sau alte foloase în mod necuvenit în formă continuată.

Anchetatorii îl acuză pe preotul Jalbă că a înfiinţat împreună cu soţia mai multe centre fictive de îngrijire a bătrânilor la domiciliu şi au decontat ilegal cheltuieli, fraudând bugetul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi cu 1,4 milioane de lei, într-o perioadă de aproape doi ani. Printre cei arestaţi de judecători se numără funcţionari de la Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi şi un director de resurse umane de la Spitalul Municipal din Tecuci, care au contribuit la falsificarea actelor şi la decontarea unor servicii medicale care în realitate n-au fost prestate niciodată.

Ancheta ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie a relevat că gruparea a acţionat în perioada ianuarie 2016 - octombrie 2017, iar dosare medicale false au fost întocmite pe numele a trei firme controlate de soţii Jalbă. Anchetatorii arată că prejudiciul cel mai însemnat pentru bugetul CAS, de aproximativ 900.000 de lei, a fost înregistrat prin societatea Sormed SRL. Alţi 340.000 de lei au fost decontaţi firmei Medicas Nicordsed SRL, iar 155.000 de lei au ajuns în conturile Elite Helth Clinic.



Aproape 200.000 de lei şi mii de euro ridicaţi de la locuinţele suspecţilor



Pe 1 februarie 2018, 120 de poliţişti, de la Inspectorul de Poliţie Judeţean Galaţi, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Direcţia Generale Anticorupţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, au pus în executare 67 mandate de percheziţie şi 43 mandate de aducere în acest dosar penal.



Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cadrul anchetei, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au descoperit şi ridicat din mai multe locaţii legate de membrii grupării, sumele de 195.582 de lei, 4.680 de euro, 905 dolari şi 100 de lire sterline, asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii.



„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals intelectual, influenţarea declaraţiilor şi instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii care nu sunt destinate publicităţii“, ne-a declarat procurorul Claudia Marcu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi.



Au încercat să influenţeze ancheta



Anchetatorii au mai relevat, pe de altă parte, că preotul Jalbă şi soţia sa ar fi încercat să influenţeze ancheta după ce au aflat despre declanşarea acesteia. Ar fi fost informaţi de către doi poliţişti, audiaţi la rândul lor, în ziua descinderii generale. Cei doi oameni ai legii aflaseră despre ancheta procurorilor prin prisma atribuţiilor de serviciu şi le-au furnizat informaţii preotului Jalbă şi celorlalţi suspecţi informaţii din dosar.



„Cele două mandate de aducere puse în executare de ofiţerii S.J.A. Galaţi vizează doi poliţişti bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Aceştia au furnizat către doi inculpaţi date cu privire la cercetările ce se efectuează în cadrul unui dosar penal, precum şi informaţii cu privire la numele şi domiciliile martorilor ce vor fi audiaţi în cauză“, au declarat reprezentanţii Direcţiei Generale Anticorupţie, Serviciul Judeţean Anticorupţie Galaţi.



Folosindu-se de informaţiile primite de la cei doi poliţişti, preotul Jalbă şi celelalte persoane cercetate în dosarul de fraudare a sistemului de asigurări de sănătate au făcut presiuni asupra martorilor audiaţi pentru a-i determina să dea declaraţii mincinoase, în scopul îngreunării cercetărilor.



Oprit de la slujire



Arhiepiscopia Dunării de Jos a reacţionat după decizia instanţei, hotărând să îi interzică preotului să mai oficieze slujbe religioase până la finalizarea anchetei în acest caz. „În legătură cu implicarea preotului Vasile Jalbă de la parohia «Sfinţii Împăraţi» din municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, într-o presupusă activitate incompatibilă cu slujirea preoţească, până la definitivarea cercetărilor legale, acesta este oprit de la slujire“, a precizat Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.