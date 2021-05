Premieră în istoria combinatului siderurgic Liberty Galaţi. O femeie a fost numită în funcţia de director general

Aida Nechifor este şi prima femeie în fruntea unui producător de oţel din România. Ea va avea şi responsabilităţi de conducere a LIBERTY Skopje, o unitate din Macedonia de Nord. Anterior, a fost director financiar al combinatului şi membru în comitetului de conducere din decembrie 2018, s-a alăturat companiei în 2001. Este absolventă a Facultăţii de Administrare Economică şi Afaceri a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Prasanta Kumar Mishra, care fusese numit manager general Interimar în februarie 2021, este desemnat director executiv al LIBERTY Galaţi. Din această poziţie, Prasanta va continua să lucreze îndeaproape cu Aida pentru a conduce operaţiunile, proiectele şi aspectele tehnice ale activităţii de producţie a combinatului.

De asemenea, vor fi continuate proiectelecheie de dezvoltare strategică, precum cuptoarele cu arc electric, instalaţia de reducere directă a fierului şi mini-laminorul de benzi la cald integrat un cuptor cu descărcare în arc electric.

„Sunt încântat să îi atribui Aidei acest rol important deoarece cred că ea poate şi va fi o inspiraţie extraordinară pentru dezvoltarea Galaţiului şi pentru industria siderurgică românească, la scară mai largă. De la începutul anului, ea, cu susţinerea lui Prasanta, a condus echipa de la Galaţi cu calm şi eficienţă pentru a obţine, constant, rezultate excelente. Consider că poate coordona acum echipa pentru a continua eforturile de a creşte nivelurile de producţie 3 milioane de tone de oţel pe an, de la circa 2 milioane anul trecut, precum şi de a accelera planurile ambiţioase ale Combinatului de a deveni neutru de carbon până în 2030”, a declarat Paramjit Kahlon, CEO Primary Steel and Integrated Mining, LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Galaţi este cel mai mare combinat siderurgic integrat din România, cu o forţă de muncă de circa 6.800 de oameni şi o capacitate de producţie actuală de aproximativ 2 milioane de tone de oţel pe an pentru clienţi din domeniul construcţiilor, naval, petrolier şi gaze, precum şi cel al producţiei de energie regenerabilă.

Vă recomandăm şi :

Cel mai mare combinat siderurgic din România are un nou director general interimar