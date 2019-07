Povestea voluntarilor străini care îi ajută pe copiii români să-şi controleze emoţiile. „Mi-au dat sentimentul că lumea nu este încă pierdută“

GALERIE FOTO

De ani buni se derulează la Galaţi, dar şi în alte 15 mari oraşe din România, un proiect unic internaţional, prin intermediul căruia sute de tineri din întreaga lume ajung să se cunoască şi să împărtăşească cu tineri din ţara noastră din experienţa culturală şi chiar gastronomică a ţărilor din care provin. Mai mult decât atât, pentru o perioadă de şase săptămâni, voluntarii străini le predau copiilor din Galaţi diverse modalităţi de dezvoltare personală care au ca scop controlul emoţiilor şi vorbitul în public.

„Nu este neapărat un schimb de experienţă în care cineva vine dintr-o ţară, iar altcineva vine în locul lui. Fiecare student decide dacă vrea să vină într-o ţară pentru a se implica într-un proiect acolo“, ne dă câteva detalii despre proiect Ştefania Moise (21 de ani), preşedintele Association internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) Galaţi şi studentă în anul III la Facultatea de Calculatoare din Galaţi.

Organizaţia numără 30 de membri la Galaţi, la care se adaugă şi liceeni care cunosc bine o limbă străină şi care îi însoţesc pe voluntarii din alte ţări oriunde merg pentru a-i ajuta să se înţeleagă cu persoanele cu care interacţionează.

20 de străini, cazaţi la familii din Galaţi

În această vară, vor veni 130 de voluntari internaţionali la Galaţi din diverse ţări ale lumii, pornind de la China, Coreea de Sud şi Egipt până la Azerbaidjan, Rusia, Brazilia şi Turcia. Voluntarii care vin la Galaţi îşi plătesc transportul şi traiul de zi cu zi, iar studenţii de la AIESEC Galaţi le asigură cazarea pe perioada şederii. În prezent, 20 de tineri voluntari din alte ţări sunt cazaţi gratuit la familii din Galaţi pentru şase săptămâni, în timp ce alţii stau la căminele din campusul studenţesc. Timp de o săptămână, studenţii străini trec printr-un program de pregătire, astfel încât să se poată descurca în faţa copiilor, şi predau apoi timp de cinci săptămâni la şcoli din Galaţi diverse tehnici de dezvoltare personală, prin care micuţii învaţă să îşi controleze emoţiile şi să vorbească în public.

Depăşirea barierelor culturale prin dezvoltare personală

Voluntarii organizează workshopuri cu grupuri de doi sau trei copii, la care participă şi un translator, iar acestea vizează creşterea stimei de sine a micuţilor, lucrul în echipă şi comunicarea deschisă a propriilor opinii în faţa celorlalţi colegi. „Mulţi copii au probleme în aceste domenii pentru că la şcoală, te scoate învăţătorul sau profesorul în faţa clasei şi trebuie să îţi stăpâneşti emoţiile şi să îţi ordonezi gândurile ca să comunici ceea ce doreşti“, punctează Ştefania Moise câteva dintre zonele unde elevii beneficiază de sprijinul voluntarilor pentru a depăşi blocajele emoţionale şi mentale pe care le au. De asemenea, tinerii veniţi din alte ţări în cadrul proiectului le vorbesc elevilor din Galaţi despre ţările din care provin şi despre cultura acestora, pentru a depăşi barierele culturale. Au fost cazuri, ne spune Ştefania, când au venit tinere din ţări arabe cu hijab – voalul pe care femeile musulmane îl poartă pe cap şi care lasă la vedere doar faţa, iar copiii au încercat să îl dea jos sau să îl tragă de pe faţa fetelor.

„Am avut o experienţă extraordinară de-a lungul proiectului şi, dacă ar fi să aleg cea mai bună decizie pe care am luat-o vara trecută, cu siguranţă este aceea de-a aplica pentru acest proiect. A fost o şansă extrordinară de a cunoaşte oameni din întreaga lume şi am acum foarte multe amintiri care mă vor ajuta să mă dezvolt ca persoană. Să le predau copiilor a fost o provocare pentru mine, pentru că a trebuit să menţin un echilibru între voluntari şi copii, să pregătesc materialele pentru sesiunile de predare şi am avut câteodată dificultăţi cu ceilalţi parteneri de echipă. Una peste alta, cred că a fost o experienţă extraordinară, care cu siguranţă îmi va influenţa valorile după care mă ghidez în viaţă“, ne dezvăluie Gabriela Yun, o studentă din Coreea de Sud. Anul trecut, 1.000 de copii din judeţul Galaţi au beneficiat de astfel de cursuri, iar în 2019 aproximativ 300 de micuţi s-au înscris la cursuri, care sunt extrem de interesante prin prisma modalităţii inedite de predare, specifice ţărilor din care aceşti tineri provin, dar şi al limbii. Voluntarii vorbesc în limba maternă, iar un traducător asigură traducerea informaţiilor pe care aceştia le transmit.

Cum îi leagă pe tineri gastronomia

Majoritatea şcolilor din Galaţi au fost deschise la acest proiect, dar au fost şi conducători de instituţii şcolare care şi-au manifestat reticenţa faţă de ideea ca tineri din alte ţări să le predea copiilor, în special pentru că nu au niciun fel de pregătire psihopedagogică. „Voluntarii au un set de activităţi pe care trebuie să le urmeze, iar ei le pun în practică, însă în modul lor personal. Niu fac nimic de capul lor, ci este un set clar de lucruri pe care trebuie să le realizeze“, ţine să precizeze Ştefania Moise. Proiectul coordonat de AIESEC Galaţi s-a extins şi în 12 comune din judeţ, iar de anul trecut şi la Brăila, de menţionat fiind că deschiderea în mediul rural faţă de voluntarii străini este mult mai mare decât la Galaţi. Un alt element de atracţie al proiectului este Global Village, un eveniment culinar în cadrul căruia tinerii veniţi din diverse colţuri ale lumii gătesc mai multe specialităţi culinare specifice ţării din care vin, iar gălăţenii, indiferent de vârstă, degustă din bunătăţile care le sunt puse la dispoziţie. Vizitatorii află mai multe şi despre cultura şi tradiţiile zonei din care provin voluntarii şi prin momentele artistice pe care aceştia le pun în scenă. În cadrul proiectului există şi un program pentru liceeni, intitulat „Shape“, prin intermediul căruia adolescenţii sunt ajutaţi de voluntari să se cunoască mai bine şi să descopere la final profesia pe care doresc să o urmeze în viaţă. „Du-te la Galaţi, du-te în România... Dar mai exact ce este România şi ce este Galaţi? Pot spune că cei de la AIESEC vor avea grijă de tine ca şi cum ai fi copilul lor. M-am simţit ca la a doua mea casă la Galaţi. Trebuie să petreci puţin timp cu oamenii din Galaţi ca să realizezi cât de uimitori şi de talentaţi sunt. Vor să ştie multe lucruri despre alte culturi şi sunt deschişi la comunicare. Recomand această experienţă pentru că îţi deschide ochii către lume şi cunoşti oameni extraordinari. Vor deveni prietenii tăi şi, în mod special, vei avea un sentiment extraordinar şi îi vei influenţa pe ceilalţi. Copiii au fost extraordinari. Ei explorează lumea prin noi şi mi-au dat sentimentul că lumea nu este încă pierdută“, ne mărturiseşte Martina Viktorova, o studentă cehă venită la Galaţi în vara anului trecut.

