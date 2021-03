Povestea lămâiului care de 20 de ani rodeşte în interiorul unei biserici din România. Are aproape 70 de ani FOTO

Seminţele lămâiului au fost puse în pământ în anul 1953, atunci când o enoriaşă a înfiat o fetiţă. Florica Dumitru avea acasă o camera specială pentru lămâi, unde acesta avea aer şi lumină din belşug, iar în iernile friguroase încălzea camera respectivă pentru ca lămâiului să nu-i lipsească căldura.

După anul 2000, când preţurile au tot crescut, femeii i-a fost din ce în ce mai greu să încălzească o cameră în plus din pensia micuţă pe care o avea. Dar a găsit soluţia cea mai bună: în anul 2001 a dăruit bisericii lămâiul pe care îl iubea atât de mult.

„Când am venit noi la Galaţi, doamna Dumitriu era credincioasă de bază a Biserici, era nelipsită de la slujbe. La un moment dat ne-a spus că are un lămâi şi nu mai are bani să încălzească o cameră special pentru el şi s-a hotărât să-l aducă în biserică. Lumea era foarte încântată, era ceva deosebit şi pentru oxigenare şi pentru aerul din biserică”, povesteşte preoteasa Dorina Pelin.

„A făcut sute de lămâi în primii ani, era foarte bine îngrijit. Doamna Dumitriu era o doamnă slăbuţă, minionă. La slujbe stătea totdeauna în faţă, chiar în stranele unde este acum lămâiul. Era tare sprintenă şi prietenoasă. Seminţele lămâiului au fost puse în pământ în anul 1953, atunci când doamna Florica Dumitriu, neavând copii, a înfiat o fetiţă. Doamna Dumitriu era nelipsită din biserică, poate că mulţi enoriaşi ai noştri şi-o mai amintesc încă. Şi acum, după atâţia ani, de câte ori intru în biserică, parcă o văd pe doamna Florica, acolo, lângă copacul pe care l-a îngrijit şi pe care ni l-a dăruit nouă tuturor cu atâta dragoste”, adaugă preoteasa.

Sursa: Arhivă Biserica Vovidenia

De 20 de ani, lămâiul este un martor discret şi tăcut al tuturor evenimentelor din Biserică: unele vesele, unele triste şi dureroase. A cunoscut şi viaţa, şi moartea, spun enoriaşii.

„Lămâiul sub care mulţi creştini îşi găsesc liniştea sufletească înaintea icoanei Maicii Domnului îmi este cunoscut dinainte de a fi preot. Eu am crescut în biserica aceasta, tatăl meu fiind preot aici. Lămâiul a făcut parte din viaţa mea. Donatoarea era nelipsită de la slujbe, în felul acesta rămâne pomenită cel puţin cât va rămâne lămâiul în biserică. A fost martor la multe cununii, multe cupluri au dorit să rămână cu amintiri şi lămâiul a fost un semn distinctiv pentru mulţi dintre ei. Chiar şi la cununia mea, la botezul copiilor şi la toate evenimentele din parohia noastră”, spune preotul Gabriel Pelin.

În fiecare an, lămâiul rodeşte. El este scos în curtea bisericii pentru polenizare, la Înălţarea Domnului, unde stă până aproape de sărbătoarea Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril.

„De fiecare dată când vin la Biserică stau cu ochii la el. Chiar m-am gândit că dacă ar avea gură să povestească câte a văzut, câte bucurii, câte tristeţi, dureri, rugăciuni. Înfloreşte până în Paşte, iar iarna rodeşte. Şi acum are câteva lămâi, nu s-a oprit niciodată. Este roditor. Îl ajută şi atmosfera din biserică, faptul că este iubit şi bine îngrijit”, povesteşte o enoriaşă.



Preoteasa şi câteva femei din Biserică se ocupă de îngrijirea lui, care nu este deloc simplă. Au apelat chiar şi la un specialist. Totul pentru ca lămâiul să aibă tot ce are nevoie.

Sursa: Arhivă Biserica Vovidenia

„Este un punct de atracţie, dar necesită şi multă atenţie şi îngrijire. Este copilul nostru. Florile miros foarte frumos. Este o plăcere când culegem lămâi şi le oferim enoriaşilor. Sunt foarte parfumate, sunt bio, mai folosim frunze. Vin credincioşi şi mai iau frunze pentru vin”, spune preoteasa.

