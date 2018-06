„Poezia - port la Dunăre” - festival internaţional de literatură la Galaţi

Între 28 iunie şi 1 iulie (având în vedere că pe 29 Iunie se celebrează Ziua Internaţională a Dunării), Centrul Cultural „Dunărea de Jos” onorează rolul bătrânului fluviu în istoria Galaţilor şi locul special al acesteia în cultura noastră, încercând, totodată, să creeze o punte între tradiţional şi actual.

„Anul trecut am organizat prima ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură Poezia – port la Dunăre. Am avut ca parteneri instituţii şi organizaţii româneşti, dar şi străine (din Austria, Germania şi Danemarca), am avut invitaţi artişti din ţările amintite şi din Estonia, Moldova şi România. După cum ei au demonstrat deja, nu este nevoie să te fi născut pe malul Dunării pentru a îndrăgi istoria, spiritul şi semnificaţiile acesteia. Reluăm şi anul acesta demersul nostru”, a spus Florina Zaharia, managerul Centrul Cultural „Dunărea de jos”.

Ediţia a II-a a Festivalului Internaţional de Literatură „Poezia – port la Dunăre” are în program recitaluri de poeme, lecturi publice, dezbatere PEN şi programe artistice.:

Vineri, 29 iunie, de la ora 10.00, are loc deschiderea oficială a festivalului de literatură, în sala mare a Consiliului Judeţean Galaţi. Participă: Angela Baciu, Victor Cilincă, Peter Sragher, Bernhard Widder (Austria), Liana Sakelliou (Grecia), Juha Kulmala (Finlanda), Marketa Hejkalova (Cehia), Clementine Gasser (Austria), Nichita Danilov, Cristina Danilov, Luminiţa Potîrniche, Florin Dochia, Firiţă Carp, Nicolae Grigore Mărăşanu, Dorin Croitor, Ilie Zanfir.

Tot pe 29 iunie, de la ora 17.00, are loc un recital de poeme la Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” (Str. Domnească nr.61), în Salonul Artelor la etaj. Participă poeţii: Peter Sragher, Liana Sakelliou (Grecia), Juha Kulmala (Finlanda), Marketa Hejkalova (Cehia), Luminiţa Potîrniche, Adi Secară, Nichita Danilov, Florin Dochia, Nicolae Grigore Mărăşanu, Dorin Croitor. În continuare, publicul poate asista la concertul ”Vis de violoncel”, de Clementine Gasser, în dialog cu poetul Peter Sragher – ”Ascultă liniştea vorbind”.

Sâmbătă, 30 iunie, de la ora 11.00 – Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” (Str. Domnească nr.61), în Salonul Artelor la etaj, are loc PEN România - PEN International. Dezbatere: Scriitorul ca intelectual critic. Participă Magda Cârneci, Mariana Gorczeya, Marketa Hejkalova (Cehia), moderator Angela Baciu

De la ora 17.00 – recital invitaţi – Salonul Artelor CCDJ. Participă: Nichita Danilov, Peter Sragher, Alina Beatrice Cheşcă, Alina Simona Dragomir, Ilie Matei, Adi Secară, Luminiţa Potîrniche, Victor Cilincă, Angela Baciu, Nicolae Grigore Mărăşanu, Florin Dochia.