Peste 1.000 de gălăţeni au ajuns şomeri din cauza epidemiei de COVID-19. Angajator: „Nu am mai avut încotro”

Dincolo de statisticile legate de scăderea prognozată a economiei naţionale din cauza epidemiei de COVID-19, în teritoriu, „la firul ierbii”, asistăm deja la o creşte explozivă a numărului de şomeri. Conform datelor centralizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi, zeci de firme locale au anunţat, ca efect al problemelor generate de criza coronavirusului, că şi-au trimis angajaţii în şomaj tehnic sau că au apelat la concedieri colective.

La sfârşitul săptămânii trecute se ajunsese la 1.062 de persoane aflate în această situaţie, însă numărul acestora creşte permanent, pe măsură ce alte şi alte firme intră în colaps, fie ca urmare a suspendării activităţii ca efect al aplicării ordonanţelor militare, fie pentru că numărul de comenzi s-a redus drastic.

Deocamdată, cinci agenţi economici din judeţul Galaţi au în derulare sau şi-au comunicat intenţia de a efectua disponibilizări colective, numărul persoanelor care urmează să fie sau au fost deja disponibilizate fiind de 499. Domeniile de activitate afectate de aceste disponibilizări colective, conform AJOFM Galaţi, sunt: fabricarea produselor textile, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, fabricarea de maşini-utilaje şi echipamente, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal.

La sfârşitul săptămânii existau deja 64 de firme din judeţul Galaţi şi-au manifestat intenţia de a trimite angajaţi în şomaj tehnic, numărul persoanelor afectate direct de această măsură fiind de 563. Vorbim aici de firme mici care activează în domenii precum: restaurante şi alte servicii de alimentaţie, comerţ, turism, alte servicii (saloane de înfrumuseţare, coafor), cabinete stomatologice, învăţământ privat (grădiniţă), construcţii.

Cât de complicată este situaţia ne-a explicat patronul unui mic restaurant din Galaţi. „După ce a trebuit să închidem restaurantul din cauza deciziei autorităţilor, am încercat să reorientăm activitatea către livrările la domiciliu, unde începusem deja activam, din toamna trecută. Însă şi aici avem o scădere faţă de ceea ce aveam înainte de epidemie. În ianuarie am avut o medie de 28-30 de comenzi pe zi, iar acum am scăzut la 7-8. Nu am mai avut încotro, am trimis oamenii în şomaj tehnic”, ne-a mărturisit acesta.

Conform prevederilor legale în vigoare, toate IMM-urile, persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale vor beneficia de şomajul tehnic. Valoarea pe care o acoperă statul este 75% din salariul mediu brut, adică nu mai mult de 2.300 de lei. De asemenea, suma este acordată doar pentru perioada stării de urgenţă.

De asemenea, oferta de locuri de muncă înregistrată de AJOFM Galaţi a scăzut şi ea abrupt. Faţă de anul trecut în aceeaşi perioadă, numărul de locuri de muncă disponibile este cu aproape 70% mai mic.