Personajele Disney au mers în centrele de refugiaţi din Galaţi pentru a aduce bucurie copiilor VIDEO

Cele mai îndrăgite personaje Disney au vizitat vineri, 4 martie, un centru de refugiaţi ucraineni, pentru a aduce, preţ de câteva minute, bucurie pe chipurile copiilor.

Copii ucraineni au dansat şi au cântat, simţindu-se ca la adevărată petrecere.

„Am vrut să le aducem un strop de bucurie şi ne bucurăm că am reuşit acest lucru. Am adus câteva personaje Disney, cunoscute în toată lumea. Am venit cu ele aici, a fost o bucurie de nedescris. Nu am văzut nicio urmă de război în ochii copiilor, nicio urmă de tristeţe sau supărare. Am văzut doar veselie, copii care s-au simţit ca în viaţa de zi cu zi pe care o aveau înainte. Pentru câteva minute, s-au comportat ca şi cum ar fi la o petrecere, s-au bucurat şi au zâmbit din toată inima”, spune Ilioara Arbune, preşedinta Asociaţiei ”Dodoroni”.

Din cauza numărului mare de refugiaţi, autorităţile din Galaţi au decis să pună la dispoziţie Baza Siderurgistul, Stadionul Dunărea, dar şi mai multe săli de sport. „La Baza Siderurgistul au fost cazate în ultimele ore 27 de persoane în 9 camere, capacitatea totală fiind de 11 camere. În plus, şi sala de handbal este în curs de amenajare pentru cazarea refugiaţilor. La Stadionul Dunărea este în curs de amenajare o tabără pentru refugiaţi”, a informat Primăria Galaţi.

În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei din judeţul Galaţi au intrat 3.246 cetăţeni ucraineni. Pentru solicitanţii de azil din Ucraina, în cadrul Centrului Regional de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil Galaţi sunt disponibile 211 locuri. Locurile de cazare din judeţul Galaţi pentru migranţii din Ucraina aflaţi în tranzit: - în cadrul blocului M11 pus la dispoziţie de Primăria municipiului Galaţi sunt cazate 117 persoane, imobilul fiind ocupat la capacitate maximă;

- în cadrul Bazei Siderurgistul sunt cazate 27 de persoane, imobilul fiind ocupat la capacitate maximă;

- în cadrul căminelor studenţeşti aparţinând Universităţii ”Dunărea de Jos” Galaţi 560 de locuri, din care 560 ocupate;

- în cadrul internatelor şi sălilor de sport aparţinând unităţilor de învăţământ din judeţul Galaţi 337 locuri, din care 242 ocupate;

- în cadrul pensiunilor şi ONG-urilor din judeţul Galaţi care şi-au exprimat disponibilitatea de a caza refugiaţi 336 de locuri, din care 273 ocupate.

