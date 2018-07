Pedepse cu executare şi muncă în folosul comunităţii la Psihiatrie în dosarul poliţiştilor şpăgari de la Rutieră

Tribunalul Galaţi i-a condamnat, pe 2 iulie, pe şapte poliţişti trimişi în judecată pentru corupţie la pedepse cuprinse între 4 luni de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării până la cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare, fiind obligaţi şi la plata unor cheltuieli judiciare record, de peste 110.000 de lei. Au scăpat de închisoare Corovancă Gheorghe, condamnat la 2 ani şi 3 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind obligat şi să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii la Spitalul de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” din Galaţi, Luca Rafael Ionuţ (un an de închisoare) şi Tudorel Nedelcu (4 luni de închisoare). Manole Marin a primit 3 ani şi 7 luni de închisoare cu executare, Pascal Maricel ar urma să execute cinci ani de închisoare, Glod Valeriu a fost condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare, iar Bejan Sorin ar urma să stea după gratii patru ani şi şase luni. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel la instanţa superioară.

Protagoniştii dosarului de corupţie instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Înailta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt Manole Marin ( luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu în formă continuată şi fals intelectual în formă continuată), Pascal Maricel ( luare de mită şi abuz în serviciu), Corovancă Gheorghe (complicitate la luare de mită şi complicitate la abuz în serviciu), Bejan Sorin (luare de mită în formă continuată, Glod Valeriu (luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual şi sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri), Nedelcu Tudorel (sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri) şi Luca Rafael Ionuţ (dare de mită).

„În cursul anului 2015, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpatul Manole Marin, agent de poliţie în cadrul postului de Poliţie Cosmeşti din judeţul Galaţi, a primit cu titlu de mită sume de câte 200 sau 300 de lei pentru a nu sancţiona contravenţional persoane pe care le-a surprins depăşind autovehicule pe o porţiune de drum unde depăşirea este interzisă, abatere sancţionată cu puncte amendă şi suspendarea dreptului de a conduce. Inculpatul Manole Marin a întocmit procese verbale de contravenţie în care a menţionat contrar realităţii faptul că abaterile au constat în conducerea unui autovehicul fără a purta centura de siguranţă sau fără a folosi luminile de întâlnire, iar într-un caz nu a întocmit nici un document cu privire la cele constatate. De asemenea, în acelaşi an, inculpatul Pascal Maricel, agent şef principal de poliţie din cadrul IPJ Galaţi – Serviciul Rutier, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu împreună cu agentul şef principal de poliţie Corovancă Gheorghe, a primit cu titlu de mită suma de 300 de lei, pentru a nu sancţiona contravenţional o persoană ce a fost surprinsă conducând un autovehicul pe drumurile publice cu o viteză mai mare cu 50 km/h decât cea maxim admisă pe acea secţiune de drum, abatere sancţionată cu puncte amendă şi suspendarea dreptului de a conduce”, susţin procurorii.

Nici Pascal Maricel şi nici Corovancă Gheorghe nu au întocmit nici un document cu privire la cele constatate. În ceea ce priveşte activitatea infracţională a lui Bejan Sorin, agent şef principal de poliţie în cadrul IPJ Galaţi - Poliţia Municipiului Tecuci - Biroul de Poliţie Rutieră, procurorii au reţinut în rechizitoriu că, în cursul anului 2015, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, acesta a primit cu titlu de mită suma de 100 de lei.

Mită pentru a nu suspenda permise de conducere

Mita a fost dată pentru a nu sancţiona contravenţional o persoană ce a fost surprinsă conducând pe drumurile publice un autoturism cu inspecţia tehnică periodică expirată, abatere sancţionată cu 9 – 20 puncte amendă şi reţinerea certificatului de înmatriculare (cu eliberarea unei dovezi cu drept de circulaţie 15 zile) şi conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a avea încheiată asigurare obligatorie valabilă, abatere sancţionată cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fără drept de circulaţie.

Agentul şef principal de poliţie Bejan Sorin a întocmit un proces verbal în care a consemnat în mod nereal că persoana contravenientă a condus un autovehicul pe un sector de drum pe care accesul este interzis, abatere sancţionată cu doar 2 – 3 puncte amendă şi 2 puncte penalizare. Acelaşi poliţist a primit cu titlu de mită o sumă de bani de la inculpatul Luca Rafael Ionuţ, care a fost surprins conducând un autoturism pe drumurile publice săvârşind o abatere ce atrage suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 de zile.

Agentul de poliţie a întocmit un proces verbal în care a consemnat că numitul Luca Rafael Ionuţ a condus un autovehicul pe un sector de drum pe care accesul este interzis, abatere sancţionată cu 2 – 3 puncte amendă şi 2 puncte penalizare, şi că nu a respectat semnificaţia indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea, care se încadrează în altă clasă de sancţiuni.

Totodată, probatoriul a relevat că inculpatul Glod Valeriu, agent şef de poliţie în cadrul IPJ Galaţi - Poliţia Municipiului Tecuci - Biroul de Poliţie Rutieră, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în anul 2015, a primit cu titlu de mită suma de 60 de lei pentru a nu sancţiona contravenţional o persoană care a fost surprinsă conducând un autoturism pe drumurile publice săvârşind o abatere ce atrage suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile. În procesul verbal întocmit de către agent s-a consemnat în fals că persoana contravenientă a condus un autovehicul fără a purta centura de siguranţă, abatere sancţionată cu 2 – 3 puncte amendă şi 2 puncte penalizare, dându-i doar o amendă de 105 lei.

”De asemenea, pe 21 august 2015, Glod Valeriu, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu cu o autospecială din dotarea Biroului Poliţiei Rutiere Tecuci, a descoperit în interiorul acesteia şi ulterior a demontat şi sustras, împreună cu agentul şef principal Nedelcu Tudorel , un dispozitiv de înregistrare a imaginilor şi sunetelor montat în interiorul habitaclului autospecialei, pe care ulterior l-au distrus, în vederea împiedicării aflării adevărului în cadrul procedurii judiciare pentru documentarea căreia se montase respectivul dispozitiv”, susţin procurorii.