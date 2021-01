Patru jandarmi vor deveni instructori pentru carabinierii din Republica Moldova

Instruirea face parte din seria activităţilor derulate în cadrul proiectului „Increasing the professional capacities of staff involved in crowd and riot control operations in a cross-border context”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun, România – Republica Moldova 2014-2020, la care Jandarmeria Galaţi are calitatea de partener al Inspectoratului General de Carabinieri.

Echipa stabilită la nivelul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Galaţi are experienţă în domeniile pentru care jandarmii au fost solicitaţi.

Colonelul Florin Simionel, inspectorul şef al Jandarmeriei Galaţi, va susţine pregătirea pe tema legislaţiei europene în materie de migraţie şi azil, iar locotenentul Bădin Mircea Cătălin, purtătorul de cuvânt al unităţii, le va vorbi carabinierilor din Moldova despre pregătirea pe tema comunicării publice, a negocierii şi a dialogului pentru detensionarea unor situaţii conflictuale.

Căpitanul Cristea Mihail, ofiţer specialist ordine publică, îi va instrui pe carabinierii basarabeni cu privire la particularităţile misiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de frontieră, iar plutonierul adjutant şef Bratu Georgică, comandant de grupă antiteroristă, va susţine un atelier practic de intervenţie profesională.

Cei patru jandarmi gălăţeni nu sunt la prima cooperare cu forţe de tip jandarmerie, aceştia având experienţa acumulată fie în teatrele de operaţii din Afganistan şi Kosovo, fie în cadrul exerciţiilor internaţionale de conducere cu forţe în teren la care au participat.

