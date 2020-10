FOTO Paşii spre succes ai unei olimpice la coregrafie. „Cel mai greu este să te accepţi pe tine aşa cum eşti“

Ingrid Nagy (22 de ani) a fost un copil curios, iar la 9 ani, când şi-a văzut o colegă de clasă făcând sfoara, s-a hotărât pe loc că vrea să înveţe mişcările graţioase ale baletului. Obişnuia să exerseze singură în camera ei şi, pentru că a văzut că-i place atât de mult, mama ei a înscris-o la un grup de balet din Târgu Mureş.

Ingrid este mânată şi de o ambiţie ieşită din comun, aşa că nu s-a lăsat descurajată când i s-a spus că n-are nicio şansă să devină balerină. Din contră, această critică a motivat-o să demonstreze contrariul.

„Profesoara de balet i-a spus mamei mele, de faţă cu mine, că niciodată nu o să devin o balerină, pentru că am deja 9 ani şi ar fi trebuit să încep cursurile la o vârstă mai mică. De regulă, fetiţele încep să facă balet pe la 4-5 ani. Acele cuvinte m-au marcat foarte tare şi am decis atunci că o să fac tot ce ţine de mine pentru a reuşi“, povesteşte tânăra.

Începutul, cu stângul

După doi ani, s-a înscris la Liceul de Coregrafie din Cluj, cu un an mai târziu decât se obişnuia, dar tânăra nu a văzut acest lucru ca pe un handicap, ci ca pe o oportunitate de a învăţa cu adevărat balet. „Mi-a fost foarte greu pentru că realmente nu ştiam nici un pas de balet. La Târgu Mureş făcusem doar stretching (n.r. – exerciţiu fizic prin care un muşchi sau un tendon specific este flexat sau întins). Nu ştiam nici denumirile paşilor.“

Pe lângă cursuri, Ingrid repeta paşii ore-n şir, fie acasă, fie cu colegele. Uneori în picioarele goale, alteori cu poante, deşi profesoara le interzisese să facă acest lucru pentru a evita accidentările. Toată munca a dat roade, iar după primul an de liceu, profesoara ei a înscris-o la Olimpiada Naţională de Coregrafie. Juriul a fost impresionat de prestaţia elevei, răsplătind-o cu medalia de argint şi motivând-o să muncească şi mai mult.

Baletul perfect

Ingrid este o perfecţionistă şi, cu toate că performanţa de la olimpiadă nu era de neglijat, era nemulţumită de nivelul la care ajunsese şi dorea să facă mai multe pentru a-şi perfecţiona mişcările. „Simţeam că nu lucrez destul. Mă uitam şi pe Internet la prestaţiile altor fete de vârsta mea şi vedeam că sunt mult mai bune, mai evoluate decât mine. Noi nu făceam balet atât de mult pe cât mi-aş fi dorit eu. Am decis atunci că este mai bine pentru mine să plec în străinătate pentru a ajunge la acel nivel“, spune Ingrid.

După ce a terminat clasa a VIII-a, a urmat un curs intensiv de balet la Budapesta şi, deşi i-a fost foarte greu, spune că a fost în acelaşi timp o experienţă definitorie. La finalul cursului, a participat la o audiţie, în urma căreia a fost admisă la celebra Academie de Balet din Budapesta. A fost şansa ei de a-şi împlini visul şi a profitat din plin de ea. Timp de şase ani a făcut balet la cel mai înalt nivel, paşii fiindu-i ghidaţi de unii dintre cei mai buni coregrafi din lume.

Prea înaltă, dar şi foarte talentată

După absolvire, a călătorit prin toată Europa şi în America, activând o perioadă într-o trupă de balet din New York. Cu această ocazie însă a descoperit şi că înălţimea – 175 de centimetri – este o problemă la care nu se gândise niciodată. Multe companii nu acceptă balerine înalte, indiferent de cât de talentate ar fi, pentru simplul motiv că nu găsesc prea uşor parteneri pentru ele.

Până la urmă, a depăşit şi acest obstacol, iar în iunie 2019 a susţinut o audiţie la Opera Naţională din Cluj şi a fost acceptată imediat, fiind în prezent una dintre cele mai tinere şi mai de succes balerine ale cunoscutei instituţii de cultură. Mărturiseşte că a fost o alegere făcută mai ales cu sufletul, pentru că şi-a dorit mereu să fie aproape de familie şi de locul pe care îl numeşte „acasă“.

Visul unei balerine

În doar câteva luni, a jucat în opt spectacole de balet, având până acum zeci de reprezentaţii. „Visul meu ca balerină este să le aduc bucurie celor care vin să ne vadă. Vreau să se detaşeze de probleme, să se bucure de reprezentaţia noastră – asta este cea mai mare satisfacţie pe care o am. Dacă vine cineva să se uite la tine şi pleacă de la operă bucuros, cu o stare mai bună, sunt fericită. Partea cea mai frumoasă a baletului este atunci când începe spectacolul, intri în acea energie şi reuşeşti să le transmiţi oamenilor o stare de bucurie, nişte sentimente pozitive“, mărturiseşte tânăra balerină.

Deşi are o carieră strălucită, Ingrid crede că mai are mult de lucru: „Cel mai greu este să te accepţi pe tine aşa cum eşti. Este o muncă care nu se termină niciodată. Consider că mai am mult de lucrat ca să ajung la fel de bună ca idolii mei din balet. Mă uit câteodată în oglindă şi-mi spun că iar nu-mi ţin bine piciorul stâng sau nu stau dreaptă“.

Tânăra este deja un model pentru fetiţele care doresc să se apuce de balet şi chiar vrea ca, la un moment dat, să devină profesoară. „Baletul este o artă superbă şi înseamnă, până la urmă, cultură. Le schimbă gândirea celor care îl practică, dar şi modul în care se comportă cu cei din jur. Viaţa lor va fi total schimbată. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să meargă cel puţin o dată în viaţă la un spectacol de balet. Cred că multora le va trezi sentimente de care nu fuseseră până atunci conştienţi.“

